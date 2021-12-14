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İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı
İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, koronavirüsün Omicron varyantının endişeye yol açmasının ardından seyahat kısıtlaması getirilen 11 Afrika ülkesinin... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-14T21:00+0300
koronavirüs
ingiltere
güney afrika cumhuriyeti
koronavirüs
grant shapps
omicron
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere'ye denizaşırı ülkelerden gelen herkes için test önlemlerinin devam edeceğini belirterek, yarın yerel saatle 04.00 itibarıyla 11 Afrika ülkesinin kırmızı listeden çıkarılacağını duyurdu.Shapps, "Her zaman olduğu gibi, tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç olması durumunda yeni kısıtlamalar getirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.Afrika'ya seyahat yasaklarıAralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesinin hemen ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.Kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.
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ingiltere, güney afrika cumhuriyeti, koronavirüs, grant shapps, omicron

İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı

21:00 14.12.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLSİngiltere vaka, İngiltere koronavirüs
İngiltere vaka, İngiltere koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, koronavirüsün Omicron varyantının endişeye yol açmasının ardından seyahat kısıtlaması getirilen 11 Afrika ülkesinin, yarın itibarıyla "kırmızı liste"den çıkarılacağını açıkladı.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere'ye denizaşırı ülkelerden gelen herkes için test önlemlerinin devam edeceğini belirterek, yarın yerel saatle 04.00 itibarıyla 11 Afrika ülkesinin kırmızı listeden çıkarılacağını duyurdu.
Shapps, "Her zaman olduğu gibi, tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç olması durumunda yeni kısıtlamalar getirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'ya seyahat yasakları

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesinin hemen ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.
Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.
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