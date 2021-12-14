Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211214/ingiltere-premier-ligde-1-haftada-42-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1051740068.html
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, Kovid-19 tespit edildi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T02:15+0300
2021-12-14T02:15+0300
2021-12-14T02:15+0300
spor
premier lig
vaka
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043022502_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a9c7d9b51156a1a4b18d00847e74c983.jpg
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldığı ve 42 Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043022502_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5ed96ed74e8a58dd0a93a8e286993f8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
premier lig, vaka, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs testi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, Kovid-19 tespit edildi.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre,
Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldığı ve 42 Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.
Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.