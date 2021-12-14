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https://tr.sputniknews.com/20211214/ingiltere-premier-ligde-1-haftada-42-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1051740068.html
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, Kovid-19 tespit edildi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
premier lig
vaka
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs testi
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İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldığı ve 42 Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.
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premier lig, vaka, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs testi

İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi

02:15 14.12.2021
© Fotobank.ru/Getty Images / Mike HewittPremier Lig
Premier Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotobank.ru/Getty Images / Mike Hewitt
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İngiltere Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, Kovid-19 tespit edildi.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldığı ve 42 Kovid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.
Premier Lig takımları Brighton, Tottenham, Leicester City, Manchester United ve Aston Villa'nın vakaları doğrulandı.
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