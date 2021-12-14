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İngiltere'de, Kovid-19 varyantları için geliştirilen ‘iğnesiz aşı’yı olana 15 bin lira para ödülü
İngiltere'de, Kovid-19 varyantları için geliştirilen ‘iğnesiz aşı’yı olana 15 bin lira para ödülü
İngiltere’de koronavirüs varyantlarına karşı 'iğnesiz Kovid-19 aşısız' geliştirildi. Cambridge Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen aşının iğne... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T20:23+0300
2021-12-14T20:24+0300
koronavirüs
ingiltere
aşı
kovid-19
iğne
para ödülü
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Aşının denemelerine başlanırken, iki doz aşı olmuş gönüllülere 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.Denemelerine başlanacak olan aşısının geniş kapsamlı koruma için geliştirileceği belirtildi.Southampton Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının vücuda enjekte etmek için iğne yerine hava jeti kullanıldığı bildirildi.NTV'nin aktardığı habere göre, NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisi klinik baş araştırmacısı ve direktörü Saul Faust geliştirilen iğnesiz aşı ile ilgili, "Bu teknoloji, dünya çapında çok sayıda insana geniş kapsamlı koruma sağlayabilir" diye konuştu.Mevcut Kovid-19 aşılarının çoğu, Ocak 2020'de bulunan virüsün ilk örneklerinden alınan spike protein için RNA dizisini kullanırken, yeni aşı için kullanılan DIOSvax adı verilen teknoloji, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin etmeyi amaçlıyor ve yeni ortaya çıkan varyantları hedeflemesine izin veriyor.Araştırma şirketi DIOSynVax ile aşıyı geliştiren Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Heeney, "Yeni varyantlar ortaya çıktıkça ve bağışıklık azalmaya başladıkça daha yeni teknolojilere ihtiyacımız var” derken, "Bizi bir sonraki virüs tehditlerinden korumaya yardımcı olmaya hazır yeni nesil aşı adayları geliştirmeye devam etmemiz hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.Araştırma şirketi DIOSynVax ile aşıyı geliştiren Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Heeney, "Yeni varyantlar ortaya çıktıkça ve bağışıklık azalmaya başladıkça daha yeni teknolojilere ihtiyacımız var” derken, "Bizi bir sonraki virüs tehditlerinden korumaya yardımcı olmaya hazır yeni nesil aşı adayları geliştirmeye devam etmemiz hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.Aşı olana para ödülü verilecekProfesör Jonathan Heeney, "Aşımız, hem bağışıklık sistemini koronavirüslere karşı daha geniş bir koruyuculukla yanıt vermeye hazırlama şekli hem de nasıl iletildiği açısından yenilikçi” derken, “Önemli olan, geliştirdiğimiz evrensel bir corona virüs aşısının ilk adımıdır ve bizi sadece Kovid-19 türevlerinden değil, gelecekteki koronavirüslerden de korur" ifadelerini kullandı.Aşı için, Southampton bölgesinde mevcut bir aşının iki dozunu almış ancak üçüncü dozu olmayan gönüllüler aranırken, kişilere aşı olmaları karşılığında 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.
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ingiltere, aşı, kovid-19, iğne, para ödülü

İngiltere'de, Kovid-19 varyantları için geliştirilen ‘iğnesiz aşı’yı olana 15 bin lira para ödülü

20:23 14.12.2021 (güncellendi: 20:24 14.12.2021)
© REUTERS / Sergio PerezKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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İngiltere’de koronavirüs varyantlarına karşı 'iğnesiz Kovid-19 aşısız' geliştirildi. Cambridge Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen aşının iğne yerine hava jeti kullandığı belirtilirken, DIOSvax adı verilen teknolojinin virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin ettiği ve yeni ortaya çıkan varyantları hedeflediği belirtildi.
Aşının denemelerine başlanırken, iki doz aşı olmuş gönüllülere 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.
Denemelerine başlanacak olan aşısının geniş kapsamlı koruma için geliştirileceği belirtildi.
Southampton Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının vücuda enjekte etmek için iğne yerine hava jeti kullanıldığı bildirildi.
NTV'nin aktardığı habere göre, NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisi klinik baş araştırmacısı ve direktörü Saul Faust geliştirilen iğnesiz aşı ile ilgili, "Bu teknoloji, dünya çapında çok sayıda insana geniş kapsamlı koruma sağlayabilir" diye konuştu.
Mevcut Kovid-19 aşılarının çoğu, Ocak 2020'de bulunan virüsün ilk örneklerinden alınan spike protein için RNA dizisini kullanırken, yeni aşı için kullanılan DIOSvax adı verilen teknoloji, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin etmeyi amaçlıyor ve yeni ortaya çıkan varyantları hedeflemesine izin veriyor.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik V - aşı - koronavirüs aşısı
Sputnik V - aşı - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Sputnik V - aşı - koronavirüs aşısı
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Araştırma şirketi DIOSynVax ile aşıyı geliştiren Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Heeney, "Yeni varyantlar ortaya çıktıkça ve bağışıklık azalmaya başladıkça daha yeni teknolojilere ihtiyacımız var” derken, "Bizi bir sonraki virüs tehditlerinden korumaya yardımcı olmaya hazır yeni nesil aşı adayları geliştirmeye devam etmemiz hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.
Araştırma şirketi DIOSynVax ile aşıyı geliştiren Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Heeney, "Yeni varyantlar ortaya çıktıkça ve bağışıklık azalmaya başladıkça daha yeni teknolojilere ihtiyacımız var” derken, "Bizi bir sonraki virüs tehditlerinden korumaya yardımcı olmaya hazır yeni nesil aşı adayları geliştirmeye devam etmemiz hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Aşı olana para ödülü verilecek

Profesör Jonathan Heeney, "Aşımız, hem bağışıklık sistemini koronavirüslere karşı daha geniş bir koruyuculukla yanıt vermeye hazırlama şekli hem de nasıl iletildiği açısından yenilikçi” derken, “Önemli olan, geliştirdiğimiz evrensel bir corona virüs aşısının ilk adımıdır ve bizi sadece Kovid-19 türevlerinden değil, gelecekteki koronavirüslerden de korur" ifadelerini kullandı.
Aşı için, Southampton bölgesinde mevcut bir aşının iki dozunu almış ancak üçüncü dozu olmayan gönüllüler aranırken, kişilere aşı olmaları karşılığında 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.
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