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İran: Nükleer müzakerelerde anlaşma karşı tarafın iradesine bağlı
İran: Nükleer müzakerelerde anlaşma karşı tarafın iradesine bağlı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerde karşı tarafın "ciddi iradeye sahip olması" halinde anlaşmanın kısa sürede... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T21:46+0300
2021-12-14T21:46+0300
dünya
abd
ortadoğu
iran
nükleer
iran nükleer anlaşması
ali bakıri
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri değerlendirdi.ABD tarafından güvence verilmesi ve yaptırımların kalkmasının doğrulanması konusunun çözüme kavuşmadığını aktaran Bakıri, "Karşı taraf ciddi iradeye sahip olursa ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeye hazırsa kısa süre içinde iki tarafın da razı olacağı bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.Hasan Ruhani hükümeti döneminde 20 Haziran'da müzakere edilen metindeki ihtilafların mevcut hükümetin sunduğu metin üzerindeki ihtilaflardan daha fazla olduğunu dile getiren Bakıri, "Bizim temel önceliğimiz yaptırımların kalkmasıdır. Nükleer anlaşmadan sonra hem Obama hem de Trump döneminde uygulanan yaptırımlar acilen kaldırılmalıdır. Bu, nükleer anlaşmayla ilgili tüm yaptırımları kapsamaktadır. Maksimum baskı politikası temelinde uygulanan yaptırımların tamamı kaldırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Müzakerelerde son günlerde ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Bakıri, bununla birlikte İsrail'in müzakere masasını olumsuz etkilemek için yoğun çaba sarf ettiğini savundu.
https://tr.sputniknews.com/20211213/iran-nukleer-muzakerelerde-karsi-tarafin-endiselerini-gidermeye-haziriz-1051733419.html
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abd, ortadoğu, iran, nükleer, iran nükleer anlaşması, ali bakıri

İran: Nükleer müzakerelerde anlaşma karşı tarafın iradesine bağlı

21:46 14.12.2021
© REUTERS / WEST ASIA NEWS AGENCYTahran'da İran bayraklı duvar resminin önünden geçen maskeli kadın
Tahran'da İran bayraklı duvar resminin önünden geçen maskeli kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / WEST ASIA NEWS AGENCY
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerde karşı tarafın "ciddi iradeye sahip olması" halinde anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri değerlendirdi.
ABD tarafından güvence verilmesi ve yaptırımların kalkmasının doğrulanması konusunun çözüme kavuşmadığını aktaran Bakıri, "Karşı taraf ciddi iradeye sahip olursa ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeye hazırsa kısa süre içinde iki tarafın da razı olacağı bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Hasan Ruhani hükümeti döneminde 20 Haziran'da müzakere edilen metindeki ihtilafların mevcut hükümetin sunduğu metin üzerindeki ihtilaflardan daha fazla olduğunu dile getiren Bakıri, "Bizim temel önceliğimiz yaptırımların kalkmasıdır. Nükleer anlaşmadan sonra hem Obama hem de Trump döneminde uygulanan yaptırımlar acilen kaldırılmalıdır. Bu, nükleer anlaşmayla ilgili tüm yaptırımları kapsamaktadır. Maksimum baskı politikası temelinde uygulanan yaptırımların tamamı kaldırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Müzakerelerde son günlerde ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Bakıri, bununla birlikte İsrail'in müzakere masasını olumsuz etkilemek için yoğun çaba sarf ettiğini savundu.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
DÜNYA
İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız
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