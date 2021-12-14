'İslamofobi'yi icat eden Batılılardır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen 'Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar ve Çözümler' konulu panele katıldı. Şentop, 'İslamofobi' yerine 'İslam düşmanlığı' ifadesinin kullanılması gerektiğini, İslamofobi'nin İslam düşmanlığının yanı sıra ırkçılık olduğunu vurguladı.Şentop, "İslamofobi bu anlamda sadece İslam düşmanlığı değil, aslında yabancı düşmanlığı, ırkçılık. Hepsi bu İslamofobinin içerisinde mütalaa edilebilir. Bu tabiri bizim kullanmamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Türkçe olarak da diğer dillerde de bunu yapmalıyız" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası terörün aslında hamisi İslamofobi'yi icat eden Batılılar" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen 'Avrupa'da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar ve Çözümler' konulu panele katıldı. Şentop, 'İslamofobi' yerine 'İslam düşmanlığı' ifadesinin kullanılması gerektiğini, İslamofobi'nin İslam düşmanlığının yanı sıra ırkçılık olduğunu vurguladı.
Şentop, "İslamofobi bu anlamda sadece İslam düşmanlığı değil, aslında yabancı düşmanlığı, ırkçılık. Hepsi bu İslamofobinin içerisinde mütalaa edilebilir. Bu tabiri bizim kullanmamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Türkçe olarak da diğer dillerde de bunu yapmalıyız" dedi.