Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211214/istanbul-valiliginden-firtina-uyarisi-1051742649.html
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T08:31+0300
2021-12-14T08:29+0300
yaşam
istanbul valiliği
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
fırtına
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051717829_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3b7840dac5536c50f9043fd6970ec9e9.jpg
İstanbul Valiliği, rüzgarın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.Valilik, Marmara için fırtına uyarısında bulundu.Öğle saatlerine dikkat çekildiYapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor" denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051717829_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_839a6d5d1b3ddd3efbe748d25440806c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul valiliği, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, fırtına, uyarı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

08:31 14.12.2021
© AAMarmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Valiliği, rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisinin kaybetmesi beklendiği ifade edildi.
İstanbul Valiliği, rüzgarın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
Valilik, Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

Öğle saatlerine dikkat çekildi

Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce