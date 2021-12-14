https://tr.sputniknews.com/20211214/istanbulda-asansorde-cinsel-saldiri-girisiminde-bulunan-zanli-yakalandi-1051739655.html
İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
İstanbul'da site asansöründe bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T01:59+0300
2021-12-14T01:59+0300
2021-12-14T01:59+0300
türkiye
istanbul
polis
gözaltı
cinsel saldırı
asansör
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Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul’da bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A., gece bir kadını evine kadar takip etti.Kadın, güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip kadını takip etmeye devam etti.Kadının arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra cinsel saldırı girişiminde bulundu.A.A., direnen kadına daha sonra tekme atarak kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan kadın, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, zanlının kaçış istikametini belirledi.Zanlının kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri incelendi. Yapılan takip sonucu polis zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/musa-orhana-10-yil-hapis-cezasi--1051413180.html
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istanbul, polis, gözaltı, cinsel saldırı, asansör
İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
İstanbul'da site asansöründe bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul’da bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A., gece bir kadını evine kadar takip etti.
Kadın, güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip kadını takip etmeye devam etti.
Kadının arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra cinsel saldırı girişiminde bulundu.
A.A., direnen kadına daha sonra tekme atarak kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan kadın, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, zanlının kaçış istikametini belirledi.
Zanlının kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri incelendi. Yapılan takip sonucu polis zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen A.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.