Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211214/istanbulda-asansorde-cinsel-saldiri-girisiminde-bulunan-zanli-yakalandi-1051739655.html
İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
İstanbul'da site asansöründe bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T01:59+0300
2021-12-14T01:59+0300
türkiye
istanbul
polis
gözaltı
cinsel saldırı
asansör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051739629_0:48:1200:723_1920x0_80_0_0_3683df2c375ef2a78f5635997ad3f846.jpg
Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul’da bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A., gece bir kadını evine kadar takip etti.Kadın, güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip kadını takip etmeye devam etti.Kadının arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra cinsel saldırı girişiminde bulundu.A.A., direnen kadına daha sonra tekme atarak kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan kadın, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, zanlının kaçış istikametini belirledi.Zanlının kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri incelendi. Yapılan takip sonucu polis zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/musa-orhana-10-yil-hapis-cezasi--1051413180.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051739629_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_e859d9d626e728a15f449a913c2a30e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, polis, gözaltı, cinsel saldırı, asansör

İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı

01:59 14.12.2021
© İHAİstanbul'da bir sitede asansörde bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
İstanbul'da bir sitede asansörde bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul'da site asansöründe bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul’da bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A., gece bir kadını evine kadar takip etti.
Kadın, güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip kadını takip etmeye devam etti.
Kadının arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra cinsel saldırı girişiminde bulundu.
A.A., direnen kadına daha sonra tekme atarak kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan kadın, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.
Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, zanlının kaçış istikametini belirledi.
Zanlının kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri incelendi. Yapılan takip sonucu polis zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen A.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Musa Orhan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası: Tutuklama talebi reddedildi
3 Aralık, 14:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:08Yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
02:05Borrell'in 'Başlıca başarımız Belarus’tan göçün durdurulması' açıklamasına Zaharova'dan yanıt
01:59İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
01:50Prof. Dr. İzzet Özgenç: OHAL ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir
01:25AK Partili Kaynar: İstanbul'da üretilen halk ekmek sayısı düşürüldü
01:15Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor
01:05İngiltere'de havayolu şirketleri hükümetten mali destek paketi talep etti
01:03Çin: ABD, demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullanıyor
00:445 ayrı uzaklaştırma, 55 suç kaydı olan adam, eski eşini 7 yerinden bıçakladı
00:44Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı
00:35Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?
00:25Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi
00:17ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yeni zirve yaptı
00:06Sivas'ta sahte alkolden zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi tedaviye alındı
00:04Hollanda'da 4 parti, uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı
DünTunus gelecek yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
DünRusya Devlet Duması, toplu taşıtlarda QR kodu zorunluluğu getiren tasarıyı geri çekti
DünŞarkıcı Gülçin Ergül trafik kazasında yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti
DünDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek
DünRıdvan Dilmen: Vitor Pereira ile yollar ayrılacak