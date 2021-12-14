https://tr.sputniknews.com/20211214/istanbulda-asansorde-cinsel-saldiri-girisiminde-bulunan-zanli-yakalandi-1051739655.html

İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı

İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı

İstanbul'da site asansöründe bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T01:59+0300

2021-12-14T01:59+0300

2021-12-14T01:59+0300

türkiye

istanbul

polis

gözaltı

cinsel saldırı

asansör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051739629_0:48:1200:723_1920x0_80_0_0_3683df2c375ef2a78f5635997ad3f846.jpg

Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul’da bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A., gece bir kadını evine kadar takip etti.Kadın, güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip kadını takip etmeye devam etti.Kadının arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra cinsel saldırı girişiminde bulundu.A.A., direnen kadına daha sonra tekme atarak kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan kadın, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, zanlının kaçış istikametini belirledi.Zanlının kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri incelendi. Yapılan takip sonucu polis zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/musa-orhana-10-yil-hapis-cezasi--1051413180.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, polis, gözaltı, cinsel saldırı, asansör