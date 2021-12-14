https://tr.sputniknews.com/20211214/istanbulda-mesai-bitiminden-trafik-yogunlugu-yuzde-89-oldu-1051763739.html

İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüze 89 seviyesine ulaştı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T19:11+0300

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türkiye

istanbul

trafik

yoğunluk

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Mesai saatinin bitimi ve etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle İstanbul trafiği durma noktasına geldi. Ana arterler ve ara sokaklar dahil birçok bölgede trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine ulaştı.Öte yandan, toplu taşıma araçlarında ve duraklarında da yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs durağına girmek isteyenler üst geçitte ve merdivenlerde yürümekte zorluk çekti.

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istanbul, trafik, yoğunluk