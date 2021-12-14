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İstanbul'da yangın: 4 çocuk öldü
İstanbul'da yangın: 4 çocuk öldü
İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T08:29+0300
2021-12-14T09:19+0300
yaşam
istanbul
yangın
esenyurt
çocuk
ölüm
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Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt'ta Üçevler mahallesinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı dairede iddiaya göre, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasından çıkan kıvılcımlar çocukların kaldığı odada yangına sebep oldu. Yangının çıktığını gören anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı attı. Annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.Evin içine girmeye çalışan mahalle sakinleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan çocuklara ulaşamadı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri ise içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak için daireye girdi. İçerde mahsur kalan 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Anne ve bir çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğun tedavisi devam ediyor.Yanarak hayatını kaybeden 4 çocuğun babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
istanbul
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istanbul, yangın, esenyurt, çocuk, ölüm

İstanbul'da yangın: 4 çocuk öldü

08:29 14.12.2021 (güncellendi: 09:19 14.12.2021)
© DHAİstanbul'da yangın
İstanbul'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yaralı olarak evden çıkarıldı.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt'ta Üçevler mahallesinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı dairede iddiaya göre, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasından çıkan kıvılcımlar çocukların kaldığı odada yangına sebep oldu. Yangının çıktığını gören anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı attı. Annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.
Evin içine girmeye çalışan mahalle sakinleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan çocuklara ulaşamadı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri ise içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak için daireye girdi. İçerde mahsur kalan 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Anne ve bir çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğun tedavisi devam ediyor.
Yanarak hayatını kaybeden 4 çocuğun babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
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