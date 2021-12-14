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İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi
İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi
İzmir'de bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18. yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:28+0300
2021-12-14T16:53+0300
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tarihi eser
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İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18. yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.Tsantsalar ele geçirildiEle geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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izmir, kafa, tarihi eser

İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi

16:28 14.12.2021 (güncellendi: 16:53 14.12.2021)
© DHAİzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları
İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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İzmir'de bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18. yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi. Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başları da bulundu.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.
Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18. yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.

Tsantsalar ele geçirildi

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi.
© DHAJivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi.
Jivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Jivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi.
© DHA
Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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