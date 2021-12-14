https://tr.sputniknews.com/20211214/izmirde-tefeci-operasyonu-7-gozalti-1051773325.html

İzmir'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de senet karşılığında yüksek faizle borç para verip, ödemeyenlerden baskı, tehdit, şiddet kullanarak tahsil ettikleri ileri sürülen ve 'Tefeci Menize'... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:56+0300

2021-12-14T23:56+0300

2021-12-14T23:56+0300

türkiye

izmir

operasyon

senet

baskı

tefeci

tefecilik operasyonu

tefeci menize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051773037_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_6892ad4cde49558030dba07adef68e45.jpg

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler yaptıran ve ödeyemeyenlerden cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarını tahsil ettikleri belirlenen suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı.Konak ilçesinde, Yenişehir ve Tepecik semtlerinde faaliyet gösteren ve kendilerini 'Tefeci Menize' olarak adlandıran çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 6'sı kardeş toplam 7 kişiye yönelik, bugün operasyon düzenlendi.12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler S.M., C.M., E.M., Ş.M., Ş.M., B.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, satış belgeleri, icra evrakları, 2 bong düzeneği ve 5 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, operasyon, senet, baskı, tefeci, tefecilik operasyonu, tefeci menize