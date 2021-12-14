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https://tr.sputniknews.com/20211214/jandarmaya-yapilan-bot-teslimi-sirasinda-bot-yandi-3-asker-hafif-yaralandi-1051761672.html
Jandarmaya yapılan bot teslimi sırasında bot yandı: 3 asker hafif yaralandı
Jandarmaya yapılan bot teslimi sırasında bot yandı: 3 asker hafif yaralandı
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın teknik ekibinin bilgi verdiği sırada... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T18:08+0300
2021-12-14T18:09+0300
bot
türkiye
asker
yangın
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Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten teknik firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Jandarmamıza ait bot bugün TIR ile ilçemize geldi. Vinç ile denize indirildi. Bot, bir tur attıktan sonra limanda bir anda yanmaya başladı. İhbarı alınca arkadaşlarımız hemen olay yerine gidip yanan bota müdahale etti ve söndürdü. Botta görevli 3 askerimiz hafif yaralandı. Botun, neden yandığı henüz belirlenemedi" dedi.
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bot, asker, yangın

Jandarmaya yapılan bot teslimi sırasında bot yandı: 3 asker hafif yaralandı

18:08 14.12.2021 (güncellendi: 18:09 14.12.2021)
© DHAJandarma botu alev alev yandı
Jandarma botu alev alev yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın teknik ekibinin bilgi verdiği sırada çıktığı belirtilen yangında 3 asker hafif yaralandı.
Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten teknik firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Jandarmamıza ait bot bugün TIR ile ilçemize geldi. Vinç ile denize indirildi. Bot, bir tur attıktan sonra limanda bir anda yanmaya başladı. İhbarı alınca arkadaşlarımız hemen olay yerine gidip yanan bota müdahale etti ve söndürdü. Botta görevli 3 askerimiz hafif yaralandı. Botun, neden yandığı henüz belirlenemedi" dedi.
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