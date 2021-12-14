https://tr.sputniknews.com/20211214/jandarmaya-yapilan-bot-teslimi-sirasinda-bot-yandi-3-asker-hafif-yaralandi-1051761672.html

Jandarmaya yapılan bot teslimi sırasında bot yandı: 3 asker hafif yaralandı

Jandarmaya yapılan bot teslimi sırasında bot yandı: 3 asker hafif yaralandı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın teknik ekibinin bilgi verdiği sırada... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:08+0300

2021-12-14T18:08+0300

2021-12-14T18:09+0300

bot

türkiye

asker

yangın

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Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten teknik firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Jandarmamıza ait bot bugün TIR ile ilçemize geldi. Vinç ile denize indirildi. Bot, bir tur attıktan sonra limanda bir anda yanmaya başladı. İhbarı alınca arkadaşlarımız hemen olay yerine gidip yanan bota müdahale etti ve söndürdü. Botta görevli 3 askerimiz hafif yaralandı. Botun, neden yandığı henüz belirlenemedi" dedi.

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bot, asker, yangın