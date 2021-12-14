https://tr.sputniknews.com/20211214/kalp-rahatsizligi-geciren-kun-aguero-futbolu-birakiyor-1051766933.html

Kalp rahatsızlığı geçiren Kun Agüero, futbolu bırakıyor

Kalp rahatsızlığı geçiren Kun Agüero, futbolu bırakıyor

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli forvet oyuncusu 'Kun' lakaplı Sergio Agüero... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T20:32+0300

2021-12-14T20:32+0300

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spor

futbol

barcelona

sergio agüero

kalp hastalıkları

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Barcelona Kulübü, Agüero'nun başkan Joan Laporta'nın da katılımıyla yarın Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek, geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.İspanyol basını, Arjantinli futbolcuya yakın çevrelere dayanarak verdiği haberlerde Agüero'nun futbolu bırakma kararını yarın açıklayacağını yazdı.La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.Yazın transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp, 1 gole imza attı.Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolcu kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ve Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca 97 maçta forma giyip, 42 gol attı.Agüero kariyerinde çıktığı 666 maçta 379 gol attı ve 146 asist yaptı.Arjantinli yıldız oyuncu 2014/2015 sezonunda Manchester City ile Premier Lig'de gol krallığı yaşarken, 2006/2007 yılında 20 yaş altı Dünya Kupası'nda da gol krallığı yaşadı.Premier Lig'de 5 şampiyonluğu bulunan Agüero'nun , 1 Copa America, 1 İngiliz Kupası, 6 İngiliz Ligi Kupası, 1 Avrupa Ligi (UEFA kupası),1 UEFA Süper Kupa, 1 Olimpiyat Oyunları ve 3 İngiliz Süper Kupa Şampiyonluğu bulunuyor.

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futbol, barcelona, sergio agüero, kalp hastalıkları