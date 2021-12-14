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https://tr.sputniknews.com/20211214/kentuckydeki-hortum-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-74e-yukseldi-1051737903.html
Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi
Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi
ABD’nin Kentucky eyaletinde, hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T00:25+0300
2021-12-14T00:25+0300
2021-12-14T00:25+0300
dünya
abd
kentucky
hortum
can kaybı
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Kentcuky Valisi Andy Beshear, eyalette meydana gelen hortumda hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurdu.Beshear, yaptığı açıklamada, "Ölümlerle ilgili en yeni tahminimiz şu an için 74" dedi.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.Kentcuky Valisi daha önce yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 100'ü aşabileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/biden-hortumdan-etkilenen-kentucky-eyaletini-ziyaret-edecek-1051733014.html
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abd, kentucky, hortum, can kaybı
Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi
ABD’nin Kentucky eyaletinde, hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.
Kentcuky Valisi Andy Beshear, eyalette meydana gelen hortumda h ayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurdu.
Beshear, yaptığı açıklamada,
"Ölümlerle ilgili en yeni tahminimiz şu an için 74" dedi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.
Kentcuky Valisi daha önce yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 100'ü aşabileceğini söylemişti.