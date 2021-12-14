https://tr.sputniknews.com/20211214/kentuckydeki-hortum-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-74e-yukseldi-1051737903.html

Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi

Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi

ABD’nin Kentucky eyaletinde, hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T00:25+0300

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Kentcuky Valisi Andy Beshear, eyalette meydana gelen hortumda hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurdu.Beshear, yaptığı açıklamada, "Ölümlerle ilgili en yeni tahminimiz şu an için 74" dedi.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.Kentcuky Valisi daha önce yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 100'ü aşabileceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/biden-hortumdan-etkilenen-kentucky-eyaletini-ziyaret-edecek-1051733014.html

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abd, kentucky, hortum, can kaybı