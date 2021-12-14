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Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi
Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankara'da bir caddeye Başak Cengiz'in adının verildiğini açıkladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T22:02+0300
2021-12-14T22:12+0300
türkiye
mansur yavaş
cadde
kadın cinayetleri
başak cengiz
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Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Mimar Başak Cengiz Caddesi'nin görselini paylaştı. Yavaş paylaşımında "Mücadelemiz, kadınları başarılarıyla ölümsüzleştireceğimiz yarınlar için" ifadesine yer verdi.
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mansur yavaş, cadde, kadın cinayetleri, başak cengiz

Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi

22:02 14.12.2021 (güncellendi: 22:12 14.12.2021)
© Fotoğraf : Mansur Yavaş TwitterBaşak Cengiz, cadde
Başak Cengiz, cadde - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf : Mansur Yavaş Twitter
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankara'da bir caddeye Başak Cengiz'in adının verildiğini açıkladı.
Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Mimar Başak Cengiz Caddesi'nin görselini paylaştı.
Yavaş paylaşımında "Mücadelemiz, kadınları başarılarıyla ölümsüzleştireceğimiz yarınlar için" ifadesine yer verdi.
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