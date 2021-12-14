https://tr.sputniknews.com/20211214/kilicli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybeden-basak-cengizin-adi-ankarada-bir-caddeye-verildi-1051769331.html

Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi

Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankara'da bir caddeye Başak Cengiz'in adının verildiğini açıkladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:02+0300

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türkiye

mansur yavaş

cadde

kadın cinayetleri

başak cengiz

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Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Mimar Başak Cengiz Caddesi'nin görselini paylaştı. Yavaş paylaşımında "Mücadelemiz, kadınları başarılarıyla ölümsüzleştireceğimiz yarınlar için" ifadesine yer verdi.

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mansur yavaş, cadde, kadın cinayetleri, başak cengiz