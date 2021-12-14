https://tr.sputniknews.com/20211214/kim-kardashian-avukat-oluyor-ilk-onemli-sinavi-gecti-1051757616.html

Kim Kardashian avukat oluyor: İlk önemli sınavı geçti

Kim Kardashian avukat oluyor: İlk önemli sınavı geçti

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, avukat olmak için gerekli sınavlardan birini geçtiğini duyurarak, "Hukuk fakültesi yolculuğumu bilmeyenler bilsin ki... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T16:07+0300

2021-12-14T16:07+0300

2021-12-14T16:09+0300

yaşam

kim kardashian

sınav

avukat

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyuran Kim Kardashian, 70.7 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Avukat olmak istediğini 2019'da açıklayan Kardashian, bu sınavda daha önce üç defa başarısız olmuştu. Kardashian, "İki yılda üç kez bu sınavda başarısız oldum ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım. Üçüncü denememde koronavirüse yakalanmıştım ve ateşim vardı ama yine de bahane aramıyorum" ifadelerini kullandı.ABD'deki hukuk eğitim sisteminde birinci sınıf hukuk öğrencilerinin başarısını test etmek için yapılan 'baby bar' sınavları, öğrencilerin hukuk eğitimlerine devam edip ileri seviye sınavlara girebilmelerine olanak sağlıyor. Kardashian paylaşımlarında avukat olan babasını da anarak, "Babamın ilk seferde geçtiği bu sınavda tek seferde başarılı olamayanlarla dalga geçtiğini ve bununla bilindiğini söylemişlerdi. Ama bugün burada olsa beni en iyi kutlayan kişi o olurdu" dedi.41 yaşındaki yıldız, paylaşımlarında takipçilerine hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Sözün özü, ince bir ipe tutunuyor olsan bile asla pes etme, yapabilirsin!!!!! Aklını tamamen ona ver ve bitir. Çünkü başardığında çoooook iyi hissettiriyor!" şeklinde sözlerini tamamladı.

https://tr.sputniknews.com/20200930/ozkokten-ece-unerekim-kardashian-abddeki-en-buyukadalet-savascilarindanbiri-1042940934.html

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kim kardashian, sınav, avukat