Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211214/kim-kardashian-avukat-oluyor-ilk-onemli-sinavi-gecti-1051757616.html
Kim Kardashian avukat oluyor: İlk önemli sınavı geçti
Kim Kardashian avukat oluyor: İlk önemli sınavı geçti
Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, avukat olmak için gerekli sınavlardan birini geçtiğini duyurarak, "Hukuk fakültesi yolculuğumu bilmeyenler bilsin ki... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:07+0300
2021-12-14T16:09+0300
yaşam
kim kardashian
sınav
avukat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042807175_0:0:2068:1163_1920x0_80_0_0_b2172af9797098cfe17bdfe9d127798c.jpg
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyuran Kim Kardashian, 70.7 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Avukat olmak istediğini 2019'da açıklayan Kardashian, bu sınavda daha önce üç defa başarısız olmuştu. Kardashian, "İki yılda üç kez bu sınavda başarısız oldum ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım. Üçüncü denememde koronavirüse yakalanmıştım ve ateşim vardı ama yine de bahane aramıyorum" ifadelerini kullandı.ABD'deki hukuk eğitim sisteminde birinci sınıf hukuk öğrencilerinin başarısını test etmek için yapılan 'baby bar' sınavları, öğrencilerin hukuk eğitimlerine devam edip ileri seviye sınavlara girebilmelerine olanak sağlıyor. Kardashian paylaşımlarında avukat olan babasını da anarak, "Babamın ilk seferde geçtiği bu sınavda tek seferde başarılı olamayanlarla dalga geçtiğini ve bununla bilindiğini söylemişlerdi. Ama bugün burada olsa beni en iyi kutlayan kişi o olurdu" dedi.41 yaşındaki yıldız, paylaşımlarında takipçilerine hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Sözün özü, ince bir ipe tutunuyor olsan bile asla pes etme, yapabilirsin!!!!! Aklını tamamen ona ver ve bitir. Çünkü başardığında çoooook iyi hissettiriyor!" şeklinde sözlerini tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20200930/ozkokten-ece-unerekim-kardashian-abddeki-en-buyukadalet-savascilarindanbiri-1042940934.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042807175_229:0:2068:1379_1920x0_80_0_0_1ad527217fb796c89d7f9086b1af311e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kim kardashian, sınav, avukat

Kim Kardashian avukat oluyor: İlk önemli sınavı geçti

16:07 14.12.2021 (güncellendi: 16:09 14.12.2021)
© AFP 2021Kim Kardashian
Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021
Abone ol
Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, avukat olmak için gerekli sınavlardan birini geçtiğini duyurarak, "Hukuk fakültesi yolculuğumu bilmeyenler bilsin ki, bu kolay değildi ve öylece avucuma düşmedi" dedi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyuran Kim Kardashian, 70.7 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AMAN TANRIMMM hukuk sınavını geçtim!!! Aynaya baktığımda, bugün yansımada arkasına bakan kadınla gurur duyuyorum. Hukuk fakültesi yolculuğumu bilmeyenler bilsin ki, bu kolay değildi ve öylece avucuma düşmedi."

Avukat olmak istediğini 2019'da açıklayan Kardashian, bu sınavda daha önce üç defa başarısız olmuştu.
Kardashian, "İki yılda üç kez bu sınavda başarısız oldum ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım. Üçüncü denememde koronavirüse yakalanmıştım ve ateşim vardı ama yine de bahane aramıyorum" ifadelerini kullandı.
ABD'deki hukuk eğitim sisteminde birinci sınıf hukuk öğrencilerinin başarısını test etmek için yapılan 'baby bar' sınavları, öğrencilerin hukuk eğitimlerine devam edip ileri seviye sınavlara girebilmelerine olanak sağlıyor.
Kardashian paylaşımlarında avukat olan babasını da anarak, "Babamın ilk seferde geçtiği bu sınavda tek seferde başarılı olamayanlarla dalga geçtiğini ve bununla bilindiğini söylemişlerdi. Ama bugün burada olsa beni en iyi kutlayan kişi o olurdu" dedi.
41 yaşındaki yıldız, paylaşımlarında takipçilerine hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Sözün özü, ince bir ipe tutunuyor olsan bile asla pes etme, yapabilirsin!!!!! Aklını tamamen ona ver ve bitir. Çünkü başardığında çoooook iyi hissettiriyor!" şeklinde sözlerini tamamladı.
Ertuğrul Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2020
DÜNYA
Özkök'ten Ece Üner'e: Kim Kardashian ABD’deki en büyük 'adalet savaşçılarından' biri
30 Eylül 2020, 12:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:37Estonya'nın başkenti Tallin’de yeni makam: Gece hayatı danışmanlığı
17:30ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı
17:29Yaralı bulduğu yavru kedi, TIR şoförünün yol arkadaşı oldu
17:21Putin, Rusya’ya verilmesini istediği güvenlik garantileri için NATO’yla derhal görüşmek istiyor
17:14KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik: Asgari ücret 6 bin 200 TL olmalı
17:08Fazıl Say: Orhan Pamuk kitaplarında 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum
17:08Pfizer, Kovid-19'a karşı ürettiği hapın nihai test sonuçlarını açıkladı
17:02Kremlin: Putin ve Şi, NATO ve ABD'nin saldırgan söylemleri sürerken Avrupa'daki durumu görüşecek
16:50Afganistan Merkez Bankası, dolar karşısında hızla eriyen Afgani'yi korumak için harekete geçti
16:46Suriye'ye jet yakıtı satan Danimarkalı şirket, 5 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı
16:45Sibirya'da sıcaklık 18 derece daha artarak rekor kırdı
16:36Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı
16:33Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
16:28İzmir'de Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemden geçirdiği insan başları ele geçirildi
16:25Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı
16:20Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631
16:09Eski savcı Sarıkaya'ya FETÖ'den yine 10 yıl hapis
16:07Kim Kardashian avukat oluyor: İlk önemli sınavı geçti
16:07Araştırma: Roket bilimciler ve beyin cerrahları ortalama bir insandan daha akıllı değil
15:57Atış talimi yaparken balkonda çiçek sulayan doktoru vurdu