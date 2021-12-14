https://tr.sputniknews.com/20211214/kirsehirde-isid-operasyonu-2-kisi-tutuklandi-1051769897.html

Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından IŞİD'e yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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tutuklama

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve terör faaliyetinde bulunduklarını tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonlarda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada IŞİD'e faaliyette bulunduklarını belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve dijital doküman ele geçirilmişti.Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise sınır dışı edildi.Tutuklanan K.A.A.A. ve H.H.S.A.T.'nin örgütün keskin nişancısı ve 'sorumlusu' oldukları öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/isidin-sozde-egitim-sorumlusuna-agirlastirilmis-muebbet-1051615978.html

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işid, operasyon, kırşehir, gözaltı, tutuklama