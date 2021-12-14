https://tr.sputniknews.com/20211214/kiz-kardesini-yaralayan-kocasini-vurdu--1051748236.html
Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu
Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu
Konya'da 27 yaşındaki Ergün K., boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T12:11+0300
2021-12-14T12:11+0300
2021-12-14T12:11+0300
türkiye
saldırı
konya
kadın cinayeti
kadın
uzaklaştırma
ev
kadın cinayetleri
erkek
yaralama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051748101_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_377c4763b6775e357b2627bac8c984c4.jpg
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp onu bacağından yaraladı.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211206/adanada-kadin-cinayeti-esini-tufekle-oldurup-intihar-etti-1051487061.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051748101_63:0:580:388_1920x0_80_0_0_fcb645107808f81bcd7f1143256b6db6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saldırı, konya, kadın cinayeti, kadın, uzaklaştırma, ev, kadın cinayetleri, erkek, yaralama, koca
Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu
Konya'da 27 yaşındaki Ergün K., boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K. ise arbedede eşinin elindeki tabancayı alıp onu bacağından vurdu.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi.
Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp onu bacağından yaraladı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.