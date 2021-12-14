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https://tr.sputniknews.com/20211214/kiz-kardesini-yaralayan-kocasini-vurdu--1051748236.html
Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu
Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu
Konya'da 27 yaşındaki Ergün K., boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T12:11+0300
2021-12-14T12:11+0300
türkiye
saldırı
konya
kadın cinayeti
kadın
uzaklaştırma
ev
kadın cinayetleri
erkek
yaralama
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Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp onu bacağından yaraladı.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211206/adanada-kadin-cinayeti-esini-tufekle-oldurup-intihar-etti-1051487061.html
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saldırı, konya, kadın cinayeti, kadın, uzaklaştırma, ev, kadın cinayetleri, erkek, yaralama, koca

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

12:11 14.12.2021
© DHAKız kardeşini yaralayan kocasını vurdu
Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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Konya'da 27 yaşındaki Ergün K., boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K. ise arbedede eşinin elindeki tabancayı alıp onu bacağından vurdu.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi.
Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp onu bacağından yaraladı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.
Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
TÜRKİYE
Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti
6 Aralık, 14:33
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