https://tr.sputniknews.com/20211214/kiz-kardesini-yaralayan-kocasini-vurdu--1051748236.html

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Kız kardeşini yaralayan kocasını vurdu

Konya'da 27 yaşındaki Ergün K., boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

saldırı

konya

kadın cinayeti

kadın

uzaklaştırma

ev

kadın cinayetleri

erkek

yaralama

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Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp onu bacağından yaraladı.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.

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