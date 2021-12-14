https://tr.sputniknews.com/20211214/komuru-birakmalari-icin-musterilerine-2024e-kadar-sure-taniyan-hsbc-reddedenlere-finansman-yok-1051743893.html

Kömürü bırakmaları için müşterilerine 2024'e kadar süre tanıyan HSBC: Reddedenlere finansman yok

Kömürü bırakmaları için müşterilerine 2024'e kadar süre tanıyan HSBC: Reddedenlere finansman yok

Avrupa'nın Asya ülkeleriyle en çok işbirliği yapan bankalarından HSBC, uzun zamandır beklenen bir adımı atarak, kömür kullanımına dair politikasını açıkladı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T09:50+0300

2021-12-14T09:50+0300

2021-12-14T09:57+0300

yaşam

hsbc

kömür

karbon salımı

hsbc bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101589/94/1015899484_0:67:1129:702_1920x0_80_0_0_9b9eb0204970a8fc495e27463b37c629.jpg

Avrupa’nın karbon salınımını 1990 düzeyine göre yüzde 55 düşürmeyi planlayan Avrupa Birliği'nin önemli bankaları arasında yer alan HSBC, bu hedefler kapsamındaki kömür kullanımı politikasını açıkladı.Plan kapsamında HSBC, 2025'e dek kömür finansmanını yüzde 25, 2030 yılına kadar ise yüzde 50 oranında azaltmayı düşünürken, Avrupa Birliği ve OECD temelli olmayan müşteriler 2040 yılına dek kömür kullanımı için bankadan finansman almayı sürdürebilecek ancak kömür kullanımını azaltmak için bir plan ortaya koymaları gerekecek. Belirlenen takvime uymayan müşterilere ise bu tarihten itibaren finansman sağlanımı durdurulacak.HSBC, kömürle çalışan yeni elektrik santrallerini veya yeni termik kömür madenlerini finanse etmeme konusundaki mevcut politikasına ilaveten getirdiği yeni kararların, iklim değişikliği gerçekliklerine uygun olarak mevcut kömür kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasına yardımcı olacağını ve her yıl gözden geçirileceğini belirtti.HSBC Grubu Sürdürülebilirlik Ofisi Başkanı Celine Herweijer, "Bazı zor konuları doğrudan ele almamız gerekiyor. Kömür bunlardan biri. Çünkü kömür kullanımı, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Yeni kömür kullanımına dair bir politikaya sahip olmak tek başına yeterli değil. Dikkatimizi bilimsel zaman çizelgelerinin yanı sıra, kömürün acilen aşamalı olarak kaldırılmasına çevirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olarak HSBC, Asya'da ve diğer gelişmekte olan pazarlarda yatırımcılardan ve aktivistlerden fosil yakıtlar arasında çevreye en çok zarar veren enerji kaynağı olarak bilinen kömürü kullananlara sağladığı ekonomik fonları kesmesi yönünde baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hsbc, kömür, karbon salımı, hsbc bank