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Kömürü bırakmaları için müşterilerine 2024'e kadar süre tanıyan HSBC: Reddedenlere finansman yok
Kömürü bırakmaları için müşterilerine 2024'e kadar süre tanıyan HSBC: Reddedenlere finansman yok
Avrupa'nın Asya ülkeleriyle en çok işbirliği yapan bankalarından HSBC, uzun zamandır beklenen bir adımı atarak, kömür kullanımına dair politikasını açıkladı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T09:50+0300
2021-12-14T09:57+0300
yaşam
hsbc
kömür
karbon salımı
hsbc bank
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Avrupa’nın karbon salınımını 1990 düzeyine göre yüzde 55 düşürmeyi planlayan Avrupa Birliği'nin önemli bankaları arasında yer alan HSBC, bu hedefler kapsamındaki kömür kullanımı politikasını açıkladı.Plan kapsamında HSBC, 2025'e dek kömür finansmanını yüzde 25, 2030 yılına kadar ise yüzde 50 oranında azaltmayı düşünürken, Avrupa Birliği ve OECD temelli olmayan müşteriler 2040 yılına dek kömür kullanımı için bankadan finansman almayı sürdürebilecek ancak kömür kullanımını azaltmak için bir plan ortaya koymaları gerekecek. Belirlenen takvime uymayan müşterilere ise bu tarihten itibaren finansman sağlanımı durdurulacak.HSBC, kömürle çalışan yeni elektrik santrallerini veya yeni termik kömür madenlerini finanse etmeme konusundaki mevcut politikasına ilaveten getirdiği yeni kararların, iklim değişikliği gerçekliklerine uygun olarak mevcut kömür kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasına yardımcı olacağını ve her yıl gözden geçirileceğini belirtti.HSBC Grubu Sürdürülebilirlik Ofisi Başkanı Celine Herweijer, "Bazı zor konuları doğrudan ele almamız gerekiyor. Kömür bunlardan biri. Çünkü kömür kullanımı, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Yeni kömür kullanımına dair bir politikaya sahip olmak tek başına yeterli değil. Dikkatimizi bilimsel zaman çizelgelerinin yanı sıra, kömürün acilen aşamalı olarak kaldırılmasına çevirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olarak HSBC, Asya'da ve diğer gelişmekte olan pazarlarda yatırımcılardan ve aktivistlerden fosil yakıtlar arasında çevreye en çok zarar veren enerji kaynağı olarak bilinen kömürü kullananlara sağladığı ekonomik fonları kesmesi yönünde baskıyla karşı karşıya kalmıştı.
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hsbc, kömür, karbon salımı, hsbc bank

Kömürü bırakmaları için müşterilerine 2024'e kadar süre tanıyan HSBC: Reddedenlere finansman yok

09:50 14.12.2021 (güncellendi: 09:57 14.12.2021)
© AFP 2021 / PHILIPPE HUGUENHSBC
HSBC - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE HUGUEN
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Avrupa'nın Asya ülkeleriyle en çok işbirliği yapan bankalarından HSBC, uzun zamandır beklenen bir adımı atarak, kömür kullanımına dair politikasını açıkladı. Banka, 2023 sonuna dek kömür kullanımını bırakmayan müşterilerine finansman sağlamayı durduracak.
Avrupa’nın karbon salınımını 1990 düzeyine göre yüzde 55 düşürmeyi planlayan Avrupa Birliği'nin önemli bankaları arasında yer alan HSBC, bu hedefler kapsamındaki kömür kullanımı politikasını açıkladı.
Plan kapsamında HSBC, 2025'e dek kömür finansmanını yüzde 25, 2030 yılına kadar ise yüzde 50 oranında azaltmayı düşünürken, Avrupa Birliği ve OECD temelli olmayan müşteriler 2040 yılına dek kömür kullanımı için bankadan finansman almayı sürdürebilecek ancak kömür kullanımını azaltmak için bir plan ortaya koymaları gerekecek.
Belirlenen takvime uymayan müşterilere ise bu tarihten itibaren finansman sağlanımı durdurulacak.
HSBC, kömürle çalışan yeni elektrik santrallerini veya yeni termik kömür madenlerini finanse etmeme konusundaki mevcut politikasına ilaveten getirdiği yeni kararların, iklim değişikliği gerçekliklerine uygun olarak mevcut kömür kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasına yardımcı olacağını ve her yıl gözden geçirileceğini belirtti.
HSBC Grubu Sürdürülebilirlik Ofisi Başkanı Celine Herweijer, "Bazı zor konuları doğrudan ele almamız gerekiyor. Kömür bunlardan biri. Çünkü kömür kullanımı, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Yeni kömür kullanımına dair bir politikaya sahip olmak tek başına yeterli değil. Dikkatimizi bilimsel zaman çizelgelerinin yanı sıra, kömürün acilen aşamalı olarak kaldırılmasına çevirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olarak HSBC, Asya'da ve diğer gelişmekte olan pazarlarda yatırımcılardan ve aktivistlerden fosil yakıtlar arasında çevreye en çok zarar veren enerji kaynağı olarak bilinen kömürü kullananlara sağladığı ekonomik fonları kesmesi yönünde baskıyla karşı karşıya kalmıştı.
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