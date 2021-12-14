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Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı: 'Üzerine düştüm, zaten iktidarsızım'
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı: 'Üzerine düştüm, zaten iktidarsızım'
Bartın'da tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen 66 yaşındaki M.D., yargılandığı davada köpeğin üzerine düştüğünü... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:55+0300
2021-12-14T13:55+0300
türkiye
köpek
tecavüz
cinsel istismar
istismar
bartın
dava
savunma
kamera
yaşlı
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Bartın'da Temmuz ayında tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.D. bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, köpeğin sahibine haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D. gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta tutuklu kalan M.D.’ye daha sonra ev hapsi cezası verildi.Soruşturma kapsamında hakkında Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan M.D’.nin yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya köpeğin sahibi A.Y., dernek avukatları ile davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.'Köpek yanıma yatmış, ben de onun üzeri̇ne düşmüşüm'Duruşmada hakiminin üzerine atılı suçu sorması üzerine M.D, “Ben bahçede çalışıyordum. Biraz uzanayım, yatayım dedim, köpek gelmiş oraya yatmış. Ben de onun üzerine düşmüşüm” dedi.İktidarsız olduğunu öne süren M.D, “Zaten görüntüleri çekenler benim hasmımdır. Bana tuzak kurulduğu belli oluyor. Zaten Hakim Bey ben iktidarsızım. Böyle bir şey yapamam” ifadelerini kullandı.M.D.’nin avukatı ise sanığın olay tarihinde fındık bahçesinde yorulduğu için yattığını, bu sırada köpeğin üzerine düştüğünü belirterek, köpeğe herhangi bir saldırı olmadığını, sanığın ev hapsinin kaldırılmasını ve görüntüleri çeken kişilerin dinlenmesini talep etti.Köpeğin sahibi A.Y. ise komşularının kendisine videoyu attığını sonrasında şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Burada her şey apaçık ortadadır. Görüntüyü çekenleri sanık M.D ile husumetli olduğunu düşünmüyorum. Ben şikayetçiyim” dedi.Çıkartılan yasa sonras i̇lk olayDuruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise Türkiye’de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın’da yaşandığını o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek, M.D.’ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti.Hakim duruşmayı ertelerken, görüntüleri çeken kişinin tanık olarak dinlenmesine ve M.D.’nin ev hapsi bittikten sonra denetimli serbestlik kanunları çerçevesinde 15 günde bir imza atmasına karar verdi.Duruşma bittikten sonra dernek üyeleri adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, “Hayvana yönelik cinsel istismar ve saldırı fillerini gerçekleştirenler hapis cezası ile cezalandırmalı, para cezasına çevrilmemesi ve cezada ertelemeye gidilememesi için cezanın alt limiti 3 yıl olarak belirlenmelidir. Tecavüzü ve tecavüzcüyü her defasında aklama eğiliminde olan bu şiddet ve cinnet sarmalında yaşamaya mecbur değiliz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210727/hayvan-haklari-yasasinda-ilk-uygulama-kopege-tecavuz-eden-66-yasindaki-adam-cezaevine-gonderildi-1045066966.html
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köpek, tecavüz, cinsel istismar, istismar, bartın, dava, savunma, kamera, yaşlı, iktidarsızlık, temmuz, tarla

Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı: 'Üzerine düştüm, zaten iktidarsızım'

13:55 14.12.2021
© DHAKöpeğe tecavüz eden 66 yaşındaki adam gözaltına alındı
Köpeğe tecavüz eden 66 yaşındaki adam gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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Bartın'da tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen 66 yaşındaki M.D., yargılandığı davada köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu öne sürdü.
Bartın'da Temmuz ayında tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.D. bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, köpeğin sahibine haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D. gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta tutuklu kalan M.D.’ye daha sonra ev hapsi cezası verildi.
Soruşturma kapsamında hakkında Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan M.D’.nin yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya köpeğin sahibi A.Y., dernek avukatları ile davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.

'Köpek yanıma yatmış, ben de onun üzeri̇ne düşmüşüm'

Duruşmada hakiminin üzerine atılı suçu sorması üzerine M.D, “Ben bahçede çalışıyordum. Biraz uzanayım, yatayım dedim, köpek gelmiş oraya yatmış. Ben de onun üzerine düşmüşüm” dedi.
İktidarsız olduğunu öne süren M.D, “Zaten görüntüleri çekenler benim hasmımdır. Bana tuzak kurulduğu belli oluyor. Zaten Hakim Bey ben iktidarsızım. Böyle bir şey yapamam” ifadelerini kullandı.
M.D.’nin avukatı ise sanığın olay tarihinde fındık bahçesinde yorulduğu için yattığını, bu sırada köpeğin üzerine düştüğünü belirterek, köpeğe herhangi bir saldırı olmadığını, sanığın ev hapsinin kaldırılmasını ve görüntüleri çeken kişilerin dinlenmesini talep etti.
Köpeğin sahibi A.Y. ise komşularının kendisine videoyu attığını sonrasında şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Burada her şey apaçık ortadadır. Görüntüyü çekenleri sanık M.D ile husumetli olduğunu düşünmüyorum. Ben şikayetçiyim” dedi.

Çıkartılan yasa sonras i̇lk olay

Duruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise Türkiye’de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın’da yaşandığını o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek, M.D.’ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti.
Hakim duruşmayı ertelerken, görüntüleri çeken kişinin tanık olarak dinlenmesine ve M.D.’nin ev hapsi bittikten sonra denetimli serbestlik kanunları çerçevesinde 15 günde bir imza atmasına karar verdi.
Duruşma bittikten sonra dernek üyeleri adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, “Hayvana yönelik cinsel istismar ve saldırı fillerini gerçekleştirenler hapis cezası ile cezalandırmalı, para cezasına çevrilmemesi ve cezada ertelemeye gidilememesi için cezanın alt limiti 3 yıl olarak belirlenmelidir. Tecavüzü ve tecavüzcüyü her defasında aklama eğiliminde olan bu şiddet ve cinnet sarmalında yaşamaya mecbur değiliz” dedi.
Köpeğe tecavüz eden 66 yaşındaki adam gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
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Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama: Köpeğe tecavüz eden 66 yaşındaki adam cezaevine gönderildi
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