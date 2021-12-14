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https://tr.sputniknews.com/20211214/kraliceyi-basindan-atan-barbados-ada-sakinlerine-temel-gelir-odemesi-icin-kollari-sivadi-1051761194.html
Kraliçe'yi başından atan Barbados, ada sakinlerine temel gelir ödemesi için kolları sıvadı
Kraliçe'yi başından atan Barbados, ada sakinlerine temel gelir ödemesi için kolları sıvadı
Güney Karayipler ülkesi, son 2 haftayı çok yoğun geçirdi. Kraliçe 2. Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp Rihanna'yı resmen ulusal kahraman ilan eden... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:54+0300
2021-12-14T18:41+0300
dünya
barbados
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Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarıp cumhuriyet ilan eden ve bağrından çıkardığı ünlü şarkıcı Rihanna'ya ulusal kahraman unvanı veren Barbados'tan öncü bir adım daha geldi. Dünyanın en genç cumhuriyeti, evrensel temel gelire geçme niyetini beyan etti. Devletin ülke içindeki yerleşik kişilerin tamamına ayrım gözetmeksizin düzenli gelir sağlamasına yönelik sosyal güvenlik kuramına evrensel temel gelir deniyor.Niyet beyanı, Barbados Başbakanı'nın Yatırım ve Finans Hizmetlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Avinash Persaud tarafından Facebook'ta yorum şeklinde yapıldı.Persaud, ülkenin değer üreten kaynaklarından elde edilen gelirden tüm yurttaşlar ya da sakinlere düzenleme ödeme yapılmasına yönelik temettü yoluna dikkat çekti. Örneğin ABD'nin Alaska eyaletindeki Alaska Daimi Fonu, eyalete ait olan ve petrol gelirleriyle finanse edilen Alaska Daimi Fon Şirketi'nden elde edilen kârlardan eyalet sakinlerine yıllık maaş veriyor. Persaud, bunun, Barbados yurttaşlarının halihazırda faydalandığı ters yönde vergi indirimiyle birleştirilmesiyle temel gelir haline getirilmesi önerisinde bulundu.Güney Karayipler'in ada ülkesinde yılda 25 bin Barbados dolarından (12 bin 386 ABD doları) az kazananlar, yılda 1300 Barbados dolarlık (644 ABD doları) ters yönde vergi indirimi hibesine hak kazanıyor. Barbados Başbakanı'nın Özel Temsilcisi, "Uluslararası kuruluşların 'hedef'e yönelik tüm baskılarına rağmen, evrensellik çizgisini koruyoruz. Bu nedenle herkes için ücretsiz yüksek öğrenimi geri getirdik. Uluslararası araştırmalar bunun sosyal hareketlilik ve fırsatlar için kritik olduğunu gösterdi. Daha az varlıklı olanlar, geleceklerini güvence altına almak için ödemeleri, riskleri ve ağır borca ​​girme endişesini üstlenemezler" diye yazdı. Karayipler ve Latin Amerika'daki pek çok ülke gibi Kovid pandemisinden finansal olarak yara alan Barbados, günün sonunu getirmekte zorlanan ailelere ve hanelere bir nebze rahat nefes sunma çabasında. Bu yüzden evrensel temel geliri halkı yoksulluktan kurtarmanın bir yolu olarak görüyor. Kapitalizmin krizinin büyüdüğü son yıllarda tekrar gündeme gelen evrensel temel gelir, pandemi döneminde birçok ülkede şu veya bu şekilde popüler hale geldi. Örneğin ABD'de çoğu son birkaç yılda işlemeye başlayan 30'dan fazla garantili gelir programı, insanlara fon dağıttı. Dünya süperstarı Rihanna'nın memleketi Barbados'ta müziğinin ötesinde çok sevilmesinin nedeni de ülkenin en yüksek profilli hayırseveri olması. Yıllar içinde Barbados'taki sağlık ve eğitim hizmetlerine milyonlarca dolar aktaran Rihanna, Mart 2020'de koronavirüs dünyayı kasıp kavururken yoksul ülkelere yardım için 5 milyon doları devreye soktu ve kendisine bağlı Clara Lionel Vakfı aracılığıyla Barbados'a 700 bin dolar değerinde solunum cihazı gönderdi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/kralice-elizabethi-devlet-baskanligindan-alip-cumhuriyet-olan-barbadosun-ulusal-kahramani-rihanna-1051282163.html
https://tr.sputniknews.com/20211116/barbados-metaversete-buyukelciligi-olan-ilk-ulke-olacak-1050843617.html
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Kraliçe'yi başından atan Barbados, ada sakinlerine temel gelir ödemesi için kolları sıvadı

17:54 14.12.2021 (güncellendi: 18:41 14.12.2021)
© REUTERS / POOLBritanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarıp cumhuriyet ilan etme törenindeki kutlamalar, Barbados başkenti Bridgetown, Kahramanlar Meydanı
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarıp cumhuriyet ilan etme törenindeki kutlamalar, Barbados başkenti Bridgetown, Kahramanlar Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / POOL
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Güney Karayipler ülkesi, son 2 haftayı çok yoğun geçirdi. Kraliçe 2. Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp Rihanna'yı resmen ulusal kahraman ilan eden Barbados, ada sakinleri için evrensel temel gelir çalışmalarına başladığını duyurdu.
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarıp cumhuriyet ilan eden ve bağrından çıkardığı ünlü şarkıcı Rihanna'ya ulusal kahraman unvanı veren Barbados'tan öncü bir adım daha geldi. Dünyanın en genç cumhuriyeti, evrensel temel gelire geçme niyetini beyan etti.
Devletin ülke içindeki yerleşik kişilerin tamamına ayrım gözetmeksizin düzenli gelir sağlamasına yönelik sosyal güvenlik kuramına evrensel temel gelir deniyor.
Niyet beyanı, Barbados Başbakanı'nın Yatırım ve Finans Hizmetlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Avinash Persaud tarafından Facebook'ta yorum şeklinde yapıldı.
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti olan Barbados'ta Başbakan Mia Mottley (önde ayakta) ve Devlet Başkanı Sandra Mason (oturan), ünlü şarkıcı Rihanna'ya ulusal kahraman unvanını verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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Persaud, ülkenin değer üreten kaynaklarından elde edilen gelirden tüm yurttaşlar ya da sakinlere düzenleme ödeme yapılmasına yönelik temettü yoluna dikkat çekti. Örneğin ABD'nin Alaska eyaletindeki Alaska Daimi Fonu, eyalete ait olan ve petrol gelirleriyle finanse edilen Alaska Daimi Fon Şirketi'nden elde edilen kârlardan eyalet sakinlerine yıllık maaş veriyor. Persaud, bunun, Barbados yurttaşlarının halihazırda faydalandığı ters yönde vergi indirimiyle birleştirilmesiyle temel gelir haline getirilmesi önerisinde bulundu.
Güney Karayipler'in ada ülkesinde yılda 25 bin Barbados dolarından (12 bin 386 ABD doları) az kazananlar, yılda 1300 Barbados dolarlık (644 ABD doları) ters yönde vergi indirimi hibesine hak kazanıyor.
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Barbados Başbakanı'nın Özel Temsilcisi, "Uluslararası kuruluşların 'hedef'e yönelik tüm baskılarına rağmen, evrensellik çizgisini koruyoruz. Bu nedenle herkes için ücretsiz yüksek öğrenimi geri getirdik. Uluslararası araştırmalar bunun sosyal hareketlilik ve fırsatlar için kritik olduğunu gösterdi. Daha az varlıklı olanlar, geleceklerini güvence altına almak için ödemeleri, riskleri ve ağır borca ​​girme endişesini üstlenemezler" diye yazdı.
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Karayipler ve Latin Amerika'daki pek çok ülke gibi Kovid pandemisinden finansal olarak yara alan Barbados, günün sonunu getirmekte zorlanan ailelere ve hanelere bir nebze rahat nefes sunma çabasında. Bu yüzden evrensel temel geliri halkı yoksulluktan kurtarmanın bir yolu olarak görüyor. Kapitalizmin krizinin büyüdüğü son yıllarda tekrar gündeme gelen evrensel temel gelir, pandemi döneminde birçok ülkede şu veya bu şekilde popüler hale geldi. Örneğin ABD'de çoğu son birkaç yılda işlemeye başlayan 30'dan fazla garantili gelir programı, insanlara fon dağıttı.
Dünya süperstarı Rihanna'nın memleketi Barbados'ta müziğinin ötesinde çok sevilmesinin nedeni de ülkenin en yüksek profilli hayırseveri olması. Yıllar içinde Barbados'taki sağlık ve eğitim hizmetlerine milyonlarca dolar aktaran Rihanna, Mart 2020'de koronavirüs dünyayı kasıp kavururken yoksul ülkelere yardım için 5 milyon doları devreye soktu ve kendisine bağlı Clara Lionel Vakfı aracılığıyla Barbados'a 700 bin dolar değerinde solunum cihazı gönderdi.
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