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https://tr.sputniknews.com/20211214/kurdaki-artis-ihracatciyi-kredi-limitinde-eksiye-dusurdu-1051749966.html
Kurdaki artış, ihracatçıyı kredi limitinde eksiye düşürdü
Kurdaki artış, ihracatçıyı kredi limitinde eksiye düşürdü
Türk lirasının döviz kuru karşısında tarihi değer kayıplarını görmesi, TL'ye endeksli döviz kredisi kullanan ihracatçıların kredi limitlerinde eksiye düşmesine... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:00+0300
2021-12-14T13:00+0300
ekonomi
türkiye
dolar
kredi
açıklama
döviz
dolar/tl
kur
artış
döviz kurları
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Yüksek kur nedeniyle ihracatta limit krizi yaşayan ihracatçılar, kredi limitlerinin artırılmasını istiyor. Döviz kurları 80 günde Türk lirası karşısında yüzde 65-70 artış gösterince TL’ye endeksli döviz kredisi kullanan ihracatçılar kredi limitlerinde eksiye düştü.Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların kullandığı kredilerde limitler belirlenirken döviz kurunun eylül ayında kurdaki ani yükseliş öncesindeki seviyeden hesaplanması ya da kredi limitlerinin acilen artırılması talebinde bulundu.‘Li̇mi̇ti̇ aştınız’ deni̇li̇yor, kredi̇ veri̇lmi̇yor'Döviz kurlarında son aylarda yaşanan astronomik artışlar sonrasında bankaların ihracatçılara, “Kredi limitinizi aştınız” diyerek kredi vermediği bilgisini paylaşan Eskinazi,“Örnek vermek gerekirse 1 milyon TL kredi limiti olan bir ihracatçı eylül ayındaki döviz kurlarına göre 116 bin dolar kredi kullanabiliyordu. Bu ihracatçımız eylül ayına kadar 75 bin dolar kredi kullandıysa 41 bin dolar limiti olduğunu düşünüp kredi başvurusunda bulunurken, bugün bankadan ‘Kredi limitinizi aştınız kredi kullanamazsınız' diye cevap alıyor” dedi.Eskinazi, “Bu yaklaşım tek başına ihracatı durdurmaya yeterken, daha da kötüsü yaşanabilir, ihracatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerin bedelleri geldiğinde kredi limitinizi aştınız denilerek ihracatçılara ihracat gelirleri ödenmeyebilir. İhracatçılarımız iki yönlü mağdur olabilir” diye konuştu.‘Yeni̇ yıl beklemeden artırılmalı’Türk Eximbank ve diğer bankaların kredi limitlerini döviz kurundaki değişime göre bir an önce artırması talebinde bulunan Eskinazi, şöyle devam etti:“Türk ekonomisinin her zamankinden daha çok dövize ihtiyacı olan bir süreçte ihracatçının finansmana erişiminin önündeki engeller kaldırılmalı. İhracatçı döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle öz kaynaklarında ciddi bir erime yaşadı. Bankalar da limitlerinizi aştınız diye kredi vermezse ihracatımızın sürdürülebilirliği ortadan kalkar. Bankalar, ihracatçılara tanıdıkları kredi limitlerini yeni yılı beklemeden hemen artırmalı.”
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türkiye, dolar, kredi, açıklama, döviz, dolar/tl, kur, artış, döviz kurları, ihracatçı, ihracat

Kurdaki artış, ihracatçıyı kredi limitinde eksiye düşürdü

13:00 14.12.2021
© Fotoğraf : Pixabayithalat, ihracat, ticaret, ekonomi
ithalat, ihracat, ticaret, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Türk lirasının döviz kuru karşısında tarihi değer kayıplarını görmesi, TL'ye endeksli döviz kredisi kullanan ihracatçıların kredi limitlerinde eksiye düşmesine yol açtı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kredi limitlerinin acilen artırılması talebinde bulundu.
Yüksek kur nedeniyle ihracatta limit krizi yaşayan ihracatçılar, kredi limitlerinin artırılmasını istiyor. Döviz kurları 80 günde Türk lirası karşısında yüzde 65-70 artış gösterince TL’ye endeksli döviz kredisi kullanan ihracatçılar kredi limitlerinde eksiye düştü.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların kullandığı kredilerde limitler belirlenirken döviz kurunun eylül ayında kurdaki ani yükseliş öncesindeki seviyeden hesaplanması ya da kredi limitlerinin acilen artırılması talebinde bulundu.

‘Li̇mi̇ti̇ aştınız’ deni̇li̇yor, kredi̇ veri̇lmi̇yor'

Döviz kurlarında son aylarda yaşanan astronomik artışlar sonrasında bankaların ihracatçılara, “Kredi limitinizi aştınız” diyerek kredi vermediği bilgisini paylaşan Eskinazi,
“Örnek vermek gerekirse 1 milyon TL kredi limiti olan bir ihracatçı eylül ayındaki döviz kurlarına göre 116 bin dolar kredi kullanabiliyordu. Bu ihracatçımız eylül ayına kadar 75 bin dolar kredi kullandıysa 41 bin dolar limiti olduğunu düşünüp kredi başvurusunda bulunurken, bugün bankadan ‘Kredi limitinizi aştınız kredi kullanamazsınız' diye cevap alıyor” dedi.
Eskinazi, “Bu yaklaşım tek başına ihracatı durdurmaya yeterken, daha da kötüsü yaşanabilir, ihracatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerin bedelleri geldiğinde kredi limitinizi aştınız denilerek ihracatçılara ihracat gelirleri ödenmeyebilir. İhracatçılarımız iki yönlü mağdur olabilir” diye konuştu.
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‘Yeni̇ yıl beklemeden artırılmalı’

Türk Eximbank ve diğer bankaların kredi limitlerini döviz kurundaki değişime göre bir an önce artırması talebinde bulunan Eskinazi, şöyle devam etti:
“Türk ekonomisinin her zamankinden daha çok dövize ihtiyacı olan bir süreçte ihracatçının finansmana erişiminin önündeki engeller kaldırılmalı. İhracatçı döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle öz kaynaklarında ciddi bir erime yaşadı. Bankalar da limitlerinizi aştınız diye kredi vermezse ihracatımızın sürdürülebilirliği ortadan kalkar. Bankalar, ihracatçılara tanıdıkları kredi limitlerini yeni yılı beklemeden hemen artırmalı.”
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