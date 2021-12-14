https://tr.sputniknews.com/20211214/lavrov-nato-doguya-dogru-genislemeyecegine-dair-guvenlik-garantileri-sunmali-1051765377.html

Lavrov: NATO, doğuya doğru genişlemeyeceğine dair güvenlik garantileri sunmalı

Lavrov: NATO, doğuya doğru genişlemeyeceğine dair güvenlik garantileri sunmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'la görüşmesinde NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair güvenlik garantileri... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T19:55+0300

2021-12-14T19:55+0300

2021-12-14T19:55+0300

savunma

rusya

sergey lavrov

almanya

nato

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, yeni Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'la ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Lavrov, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine ve İttifak'ın askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru taşınmayacağına dair hukuki taahhütler şeklindeki güvenlik garantilerinin Moskova'ya sunulması gerektiğinin altını çizdi. Almanya'da yeni hükümet kurulması bağlamında Rus-Alman ilişkilerinin durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinin yapıldığı bölümde Lavrov, yeni Alman hükümetiyle Rusya ve Almanya halklarının refahı ve Avrupa'da ve küresel ölçekte güvenlik ve istikrarın sağlanması doğrultusunda işbirliğini geliştirmeye dönük diyalog kurma niyetinde olduklarını ifade etti.

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