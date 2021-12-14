Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir IHA ele geçirdik

LNR Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Slavyanoserbsk şehri yakınlarında, Ukrayna ordusunun 79. Tugayı militanları, Minsk anlaşmasına aykırı olarak Mavic-2 tipi insansız hava aracını kullandı. Saldırı aracına dönüştürülen drone, bomba atma cihazıyla donatıldı” ifadesini kullandı.Triton M1 elektronik harp sistemi sayesinde İHA’nın zamanında tespit edilerek indirildiğini anlatan Filiponenko, aracın Slavyanoserbsk şehri yönünde uçtuğunu belirterek, “Sivil altyapı tesislerine saldırı düzenlemeyi amaçladıklarını düşünüyoruz” dedi.Daha önce Ukrayna ordusunun Slavyanoserbsk yakınlarında bir pompa istasyonu ile elektrik trafo merkezine İHA’lı saldırı düzenlediğini anımsatan Filiponenko, “İHA’nın üzerinde bulunan patlayıcı imha edildi. Uzmanlarımız İHA’dan elde edilen veriler üzerinde çalışıyor” diye ekledi.Minsk anlaşması, Donbass bölgesindeki tüm temas hattı boyunca savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının uçuşlarını yasaklıyor.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), kontrolü altındaki Slavyanoserbsk şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait olan ve el yapımı bomba taşıyan bir insansız hava aracı ele geçirdiklerini belirtti.
LNR Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Slavyanoserbsk şehri yakınlarında, Ukrayna ordusunun 79. Tugayı militanları, Minsk anlaşmasına aykırı olarak Mavic-2 tipi insansız hava aracını kullandı. Saldırı aracına dönüştürülen drone, bomba atma cihazıyla donatıldı” ifadesini kullandı.
Triton M1 elektronik harp sistemi sayesinde İHA’nın zamanında tespit edilerek indirildiğini anlatan Filiponenko, aracın Slavyanoserbsk şehri yönünde uçtuğunu belirterek, “Sivil altyapı tesislerine saldırı düzenlemeyi amaçladıklarını düşünüyoruz” dedi.
Daha önce Ukrayna ordusunun Slavyanoserbsk yakınlarında bir pompa istasyonu ile elektrik trafo merkezine İHA’lı saldırı düzenlediğini anımsatan Filiponenko, “İHA’nın üzerinde bulunan patlayıcı imha edildi. Uzmanlarımız İHA’dan elde edilen veriler üzerinde çalışıyor” diye ekledi.
Minsk anlaşması, Donbass bölgesindeki tüm temas hattı boyunca savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının uçuşlarını yasaklıyor.