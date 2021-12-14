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https://tr.sputniknews.com/20211214/macaristanda-gocmenleri-tasiyan-arac-eve-carpti-7-olu-4-yarali-1051743479.html
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç eve çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç eve çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç bir eve çarpması sonucu 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T09:26+0300
2021-12-14T09:26+0300
2021-12-14T09:44+0300
dünya
macaristan
göçmen
sırbistan
ev
araç
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Macaristan'da göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı bir aracın sürücü, Macaristan- Sırbistan sınırı yakınındaki Morahalom'daki polis kontrol noktasında durmayı reddedince bir eve çarptı. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan sürücü hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatılacak.
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macaristan, göçmen, sırbistan, ev, araç
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç eve çarptı: 7 ölü, 4 yaralı 09:26 14.12.2021 (güncellendi: 09:44 14.12.2021)
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç bir eve çarpması sonucu 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Macaristan'da göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı bir aracın sürücü, Macaristan- Sırbistan sınırı yakınındaki Morahalom'daki polis kontrol noktasında durmayı reddedince bir eve çarptı.
7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan sürücü hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatılacak.