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Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç eve çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç eve çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç bir eve çarpması sonucu 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
macaristan
göçmen
sırbistan
ev
araç
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Macaristan'da göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı bir aracın sürücü, Macaristan- Sırbistan sınırı yakınındaki Morahalom'daki polis kontrol noktasında durmayı reddedince bir eve çarptı. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan sürücü hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatılacak.
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macaristan, göçmen, sırbistan, ev, araç

Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç eve çarptı: 7 ölü, 4 yaralı

09:26 14.12.2021 (güncellendi: 09:44 14.12.2021)
© AFP 2021 / OLIVER BUNICMacaristan- Sırbistan sınırında göçmenler
Macaristan- Sırbistan sınırında göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / OLIVER BUNIC
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Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç bir eve çarpması sonucu 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Macaristan'da göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı bir aracın sürücü, Macaristan- Sırbistan sınırı yakınındaki Morahalom'daki polis kontrol noktasında durmayı reddedince bir eve çarptı.
7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan sürücü hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatılacak.
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