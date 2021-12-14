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https://tr.sputniknews.com/20211214/maymuna-suni-teneffus-yapip-hayatini-kurtardi-1051746395.html
Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı
Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı
Hindistan’da bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:31+0300
2021-12-14T11:31+0300
2021-12-14T11:40+0300
hindistan
yeni delhi
maymun
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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı. O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir kişi olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti. Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi. Maymun yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kediyi-kalp-masaji-ve-suni-teneffusle-kurtaran-itfaiye-eri-bizim-icin-her-can-onemli-1051696540.html
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hindistan, yeni delhi, maymun
Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı 11:31 14.12.2021 (güncellendi: 11:40 14.12.2021)
Hindistan’da bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı.
O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir kişi olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti.
Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi.
Maymun yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü.