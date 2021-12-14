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Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı
Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı
Hindistan’da bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:31+0300
2021-12-14T11:40+0300
hindistan
yeni delhi
maymun
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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı. O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir kişi olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti. Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi. Maymun yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kediyi-kalp-masaji-ve-suni-teneffusle-kurtaran-itfaiye-eri-bizim-icin-her-can-onemli-1051696540.html
hindistan
yeni delhi
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hindistan, yeni delhi, maymun

Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı

11:31 14.12.2021 (güncellendi: 11:40 14.12.2021)
© DHAmaymun
maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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Hindistan’da bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı.
O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir kişi olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti.
Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi.
Maymun yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü.
Antalya''da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye eri Hüseyin Zengin, “Sonuçta o da bir can ve bizim için her can önemli dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
YAŞAM
Kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtaran itfaiye eri: Bizim için her can önemli
12 Aralık, 17:56
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