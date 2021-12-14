https://tr.sputniknews.com/20211214/maymuna-suni-teneffus-yapip-hayatini-kurtardi-1051746395.html

Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı

Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı

Hindistan’da bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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hindistan

yeni delhi

maymun

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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı. O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir kişi olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti. Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi. Maymun yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü.

https://tr.sputniknews.com/20211212/kediyi-kalp-masaji-ve-suni-teneffusle-kurtaran-itfaiye-eri-bizim-icin-her-can-onemli-1051696540.html

hindistan

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hindistan, yeni delhi, maymun