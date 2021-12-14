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https://tr.sputniknews.com/20211214/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-norvec-merkez-bankasi-baskanligina-aday-oldu-1051751551.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday
NATO Genel Sekreteri 62 yaşındaki Jens Stoltenberg, memleketi Norveç’in Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulundu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:28+0300
2021-12-14T13:33+0300
ekonomi
nato
norveç
jens stoltenberg
merkez bankası
norveç varlık fonu
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Norveç haber ajansı NTB’ye konuşan Stoltenberg, “Kasım ayında Maliye Bakanlığı benimle temasa geçti ve bu pozisyona başvurmayı düşünüp düşünmediğimi sordular. Şu anda bunu yapmış bulunmaktayım. Bu beni çok motive eden bir iş” dedi.1 Mart'tan itibaren başlaması planlanan görev için başvuran Stoltenberg, işe kabul edilmesi durumunda da olsa, mevcut işindeki görev süresinin sonlanacağı Eylül 2022'ye dek NATO Genel Sekreteri olmayı sürdüreceğini belirtti.Norges Bank Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache'ın da dahil olduğu 22 kişinin bu pozisyon için başvurduğu kaydedildi.2000-2001 dönemi ve 2005-2013 yılları arasında Norveç Başbakanlığı görevi yürüten ve eğitimini ekonomi alanında tamamlayan Stoltenberg, 2014 yılında NATO Genel Sekreterliğini üstlenmişti.Stoltenberg, ülkesinde ayrıca Maliye Bakanlığı gibi diğer hükümet görevleri de üstlenmişti.Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'nı kazanacak olan adayın ülkedeki faiz oranlarını belirlemenin yanı sıra, 1.4 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan Norveç'in güçlü milli varlık fonunu denetlemekten sorumlu olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211006/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rusyayla-iliskileri-surdurmeliyiz-1049557044.html
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nato, norveç, jens stoltenberg, merkez bankası, norveç varlık fonu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday

13:28 14.12.2021 (güncellendi: 13:33 14.12.2021)
© REUTERS / Leah MillisJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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NATO Genel Sekreteri 62 yaşındaki Jens Stoltenberg, memleketi Norveç’in Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulundu.
Norveç haber ajansı NTB’ye konuşan Stoltenberg, “Kasım ayında Maliye Bakanlığı benimle temasa geçti ve bu pozisyona başvurmayı düşünüp düşünmediğimi sordular. Şu anda bunu yapmış bulunmaktayım. Bu beni çok motive eden bir iş” dedi.
1 Mart'tan itibaren başlaması planlanan görev için başvuran Stoltenberg, işe kabul edilmesi durumunda da olsa, mevcut işindeki görev süresinin sonlanacağı Eylül 2022'ye dek NATO Genel Sekreteri olmayı sürdüreceğini belirtti.
Norges Bank Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache'ın da dahil olduğu 22 kişinin bu pozisyon için başvurduğu kaydedildi.
2000-2001 dönemi ve 2005-2013 yılları arasında Norveç Başbakanlığı görevi yürüten ve eğitimini ekonomi alanında tamamlayan Stoltenberg, 2014 yılında NATO Genel Sekreterliğini üstlenmişti.
Stoltenberg, ülkesinde ayrıca Maliye Bakanlığı gibi diğer hükümet görevleri de üstlenmişti.
Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'nı kazanacak olan adayın ülkedeki faiz oranlarını belirlemenin yanı sıra, 1.4 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan Norveç'in güçlü milli varlık fonunu denetlemekten sorumlu olacak.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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