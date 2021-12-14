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Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
Nijerya hükümeti, ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz yeni tip koronavirüs aşısını imha edeceğini duyurdu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:33+0300
2021-12-14T16:33+0300
koronavirüs
afrika
nijerya
aşı
kovid-19
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Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, geçmişte aşı kıtlığı nedeniyle ülkesinin uluslararası bağışçı ülkelerden son kullanım süresi az olan aşıları teslim aldığını belirtti.Ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısının imha edileceğini kaydeden Shuaib, bunun gerçekleştirilmesi için NPHCDA'nın Nijerya Ulusal Gıda ve İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) ile iş birliği içinde olduğunu söyledi.Shuaib, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta 'geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına' dair iddiaları yalanlamıştı.Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.
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afrika, nijerya, aşı, kovid-19

Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek

16:33 14.12.2021
© REUTERS / Afolabi SotundeNijerya - Afrika - koronavirüs - Kovid-19
Nijerya - Afrika - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Afolabi Sotunde
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Nijerya hükümeti, ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz yeni tip koronavirüs aşısını imha edeceğini duyurdu.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, geçmişte aşı kıtlığı nedeniyle ülkesinin uluslararası bağışçı ülkelerden son kullanım süresi az olan aşıları teslim aldığını belirtti.
Ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısının imha edileceğini kaydeden Shuaib, bunun gerçekleştirilmesi için NPHCDA'nın Nijerya Ulusal Gıda ve İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) ile iş birliği içinde olduğunu söyledi.
Shuaib, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.
Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta 'geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına' dair iddiaları yalanlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.
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