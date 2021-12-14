Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/pakistan-basbakani-abd-afganistanda-hatalar-yapti-yukumlulugu-islamabad-cekti-1051741070.html
Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da hatalar yaptı, yükümlülüğü İslamabad çekti
Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da hatalar yaptı, yükümlülüğü İslamabad çekti
Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin Afganistan’da hatalar yaptığını buna rağmen bunun yükümlülüğünü İslamabad'ın çektiğini savundu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T04:43+0300
2021-12-14T04:44+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
pakistan
imran han
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044446114_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_2f70f3facac7adb62ac80ca8564f9643.jpg
Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Politika Araştırması Enstitüsü (IPRI) tarafından düzenlenen 'Margala Diyaloğu'nun' açılış konuşmasını gerçekleştirerek, Batılı medya organlarını eleştirdi ve Pakistan'ın Afganistan'daki fedakarlıklarının göz ardı edildiğini belirtti.Han, Batı'da Pakistan'ın Afganistan'da ikili oynamakla suçlandığını ve uluslararası alanda isminin kötülendiğini ifade ederek İslamabad'ın uluslararası toplum tarafından yanlış nedenlerle suçlandığını ifade etti.ABD’nin Afganistan’da hatalar yaptığını ancak bunun yükümlülüğünü Pakistan’ın çektiğini dile getiren Han, Afganistan’daki savaştan en büyük ikinci zararı ülkesinin gördüğünü söyledi.Han, ABD’nin müttefikleri arasında 80 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerlerinden olduğu ve 100 milyar doların üzerinde ekonomik kaybın yaşandığı tek ülkenin Pakistan olduğunu vurguladı.Hindistan'ın 'ırkçı hükümetin Keşmir dahil olmak üzere azınlıklara karşı ırkçı politikalar izlediğini' öne süren Han, ancak Batılı ülkelerin Yeni Delhi’yi eleştirmediğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/talibandan-abd-ve-diger-ulkelere-iyi-iliskiler-mesaji-1051727256.html
afganistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044446114_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_48d0fb43514d2e916c085f2793c6f48c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, pakistan, imran han

Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da hatalar yaptı, yükümlülüğü İslamabad çekti

04:43 14.12.2021 (güncellendi: 04:44 14.12.2021)
© AP Photo / Rahmat GulPakistan Başbakanı İmran Han, ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'da
Pakistan Başbakanı İmran Han, ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Abone ol
Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin Afganistan’da hatalar yaptığını buna rağmen bunun yükümlülüğünü İslamabad'ın çektiğini savundu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Politika Araştırması Enstitüsü (IPRI) tarafından düzenlenen 'Margala Diyaloğu'nun' açılış konuşmasını gerçekleştirerek, Batılı medya organlarını eleştirdi ve Pakistan'ın Afganistan'daki fedakarlıklarının göz ardı edildiğini belirtti.
Han, Batı'da Pakistan'ın Afganistan'da ikili oynamakla suçlandığını ve uluslararası alanda isminin kötülendiğini ifade ederek İslamabad'ın uluslararası toplum tarafından yanlış nedenlerle suçlandığını ifade etti.
ABD’nin Afganistan’da hatalar yaptığını ancak bunun yükümlülüğünü Pakistan’ın çektiğini dile getiren Han, Afganistan’daki savaştan en büyük ikinci zararı ülkesinin gördüğünü söyledi.
Han, ABD’nin müttefikleri arasında 80 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerlerinden olduğu ve 100 milyar doların üzerinde ekonomik kaybın yaşandığı tek ülkenin Pakistan olduğunu vurguladı.
Hindistan'ın 'ırkçı hükümetin Keşmir dahil olmak üzere azınlıklara karşı ırkçı politikalar izlediğini' öne süren Han, ancak Batılı ülkelerin Yeni Delhi’yi eleştirmediğini kaydetti.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban'dan ABD ve diğer ülkelere 'iyi ilişkiler' mesajı
Dün, 18:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:03Filistin Yönetimi, BAE ve Fas'ın İsrail ile sporda normalleşme adımlarını kınadı
04:43Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da hatalar yaptı, yükümlülüğü İslamabad çekti
04:14İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıkacak
03:39Biden'dan Finlandiya'ya F-35 alımı için teşekkür mesajı
03:18Total, uzun vadeli anlaşma karşılığında Lübnan'a doğalgaz tedarik etmeye hazır
02:52'BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti'
02:40Seren Serengil: Organlarım iflas etmek üzere
02:23Rus senatör: Batı, Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili argümanlarını duymalı
02:15İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
02:08Yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
02:05Borrell'in 'Başlıca başarımız Belarus’tan göçün durdurulması' açıklamasına Zaharova'dan yanıt
01:59İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
01:50Prof. Dr. İzzet Özgenç: OHAL ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir
01:25AK Partili Kaynar: İstanbul'da üretilen halk ekmek sayısı düşürüldü
01:15Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor
01:05İngiltere'de havayolu şirketleri hükümetten mali destek paketi talep etti
01:03Çin: ABD, demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullanıyor
00:445 ayrı uzaklaştırma, 55 suç kaydı olan adam, eski eşini 7 yerinden bıçakladı
00:44Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı
00:35Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?