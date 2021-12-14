https://tr.sputniknews.com/20211214/pentagon-kabilde-10-sivilin-olduruldugu-saldiriyla-ilgili-kimseyi-cezalandirmayacak-1051741348.html

Pentagon, Kabil'de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseyi cezalandırmayacak

Pentagon, Kabil'de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseyi cezalandırmayacak

Pentagon Sözcüsü John Kirby, komutanların Afganistan'ın başkenti Kabil'deki hava saldırısına ilişkin inceleme üzerine Savunma Bakanı Austin'e ilettikleri... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T05:38+0300

2021-12-14T05:38+0300

2021-12-14T05:38+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

john kirby

saldırı

pentagon

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

inceleme

sivil can kaybı

lloyd austin

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ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında Amerikan ordusunun Kabil'de düzenlediği saldırıya ilişkin tartışmalar devam ediyor.7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü 29 Ağustos'taki saldırıya ilişkin istihbaratın tamamen yanlış çıkması üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan inceleme tamamlandı.Konuya ilişkin değerlendirme yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Richard Clarke'ın inceleme üzerine tavsiyelerini Bakan Lloyd Austin'e ilettiğini açıkladı.Kirby, "Tavsiyelerinde özellikle hesap verebilirlikle ilgili konular yok. Bakan, tavsiyelerini inceledi. Hepsine giremeyeceğim, anlayacağınız üzere bazıları gizli. 29 Ağustos saldırısına ilişkin bireysel bir cezalandırma konusunun olmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.Komutanların açıkça herhangi bir cezalandırma istemediklerine ilişkin bir ifadenin tavsiyelerin arasında yer almadığını anlatan Kirby, cezalandırmaya yönelik de bir tavsiyenin söz konusu olmadığını belirtti.Kirby, soru üzerine Austin'in de herhangi bir cezalandırmanın gerektiğine inanmadığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211104/abd-kabilde-10-sivilin-olduruldugu-hava-saldirisindan-2-dakika-once-bolgede-cocuk-tespit-etmis-1050464916.html

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abd, afganistan, john kirby, saldırı, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), inceleme, sivil can kaybı, lloyd austin