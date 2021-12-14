https://tr.sputniknews.com/20211214/pentagon-kabilde-10-sivilin-olduruldugu-saldiriyla-ilgili-kimseyi-cezalandirmayacak-1051741348.html
Pentagon, Kabil'de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseyi cezalandırmayacak
Pentagon, Kabil'de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseyi cezalandırmayacak
Pentagon Sözcüsü John Kirby, komutanların Afganistan'ın başkenti Kabil'deki hava saldırısına ilişkin inceleme üzerine Savunma Bakanı Austin'e ilettikleri... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T05:38+0300
2021-12-14T05:38+0300
2021-12-14T05:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
john kirby
saldırı
pentagon
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
inceleme
sivil can kaybı
lloyd austin
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ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında Amerikan ordusunun Kabil'de düzenlediği saldırıya ilişkin tartışmalar devam ediyor.7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü 29 Ağustos'taki saldırıya ilişkin istihbaratın tamamen yanlış çıkması üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan inceleme tamamlandı.Konuya ilişkin değerlendirme yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Richard Clarke'ın inceleme üzerine tavsiyelerini Bakan Lloyd Austin'e ilettiğini açıkladı.Kirby, "Tavsiyelerinde özellikle hesap verebilirlikle ilgili konular yok. Bakan, tavsiyelerini inceledi. Hepsine giremeyeceğim, anlayacağınız üzere bazıları gizli. 29 Ağustos saldırısına ilişkin bireysel bir cezalandırma konusunun olmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.Komutanların açıkça herhangi bir cezalandırma istemediklerine ilişkin bir ifadenin tavsiyelerin arasında yer almadığını anlatan Kirby, cezalandırmaya yönelik de bir tavsiyenin söz konusu olmadığını belirtti.Kirby, soru üzerine Austin'in de herhangi bir cezalandırmanın gerektiğine inanmadığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211104/abd-kabilde-10-sivilin-olduruldugu-hava-saldirisindan-2-dakika-once-bolgede-cocuk-tespit-etmis-1050464916.html
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abd, afganistan, john kirby, saldırı, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), inceleme, sivil can kaybı, lloyd austin
Pentagon, Kabil'de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseyi cezalandırmayacak
Pentagon Sözcüsü John Kirby, komutanların Afganistan'ın başkenti Kabil'deki hava saldırısına ilişkin inceleme üzerine Savunma Bakanı Austin'e ilettikleri tavsiyelerde herhangi bir personelin cezalandırılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
ABD kuvvetlerinin Afganistan
'dan çekilmesi sırasında Amerikan ordusunun Kabil'de düzenlediği saldırıya
ilişkin tartışmalar devam ediyor.
7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü 29 Ağustos'taki saldırıya ilişkin istihbaratın tamamen yanlış çıkması üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan inceleme tamamlandı.
Konuya ilişkin değerlendirme yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Richard Clarke'ın inceleme üzerine tavsiyelerini Bakan Lloyd Austin'e ilettiğini açıkladı.
Kirby, "Tavsiyelerinde özellikle hesap verebilirlikle ilgili konular yok. Bakan, tavsiyelerini inceledi. Hepsine giremeyeceğim, anlayacağınız üzere bazıları gizli. 29 Ağustos saldırısına ilişkin bireysel bir cezalandırma konusunun olmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Komutanların açıkça herhangi bir cezalandırma istemediklerine ilişkin bir ifadenin tavsiyelerin arasında yer almadığını anlatan Kirby, cezalandırmaya yönelik de bir tavsiyenin söz konusu olmadığını belirtti.
Kirby, soru üzerine Austin'in de herhangi bir cezalandırmanın gerektiğine inanmadığını kaydetti.