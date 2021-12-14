https://tr.sputniknews.com/20211214/pfizer-urettigi-kovid-19-ilacinin-yuzde-89-etkili-oldugunu-duyurdu-1051763160.html

Pfizer, ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu

Pfizer, ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:56+0300

2021-12-14T18:56+0300

2021-12-14T18:56+0300

koronavirüs

abd

ilaç

pfizer

kovid-19

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Şirketin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Kovid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek.

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2021

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abd, ilaç, pfizer, kovid-19