https://tr.sputniknews.com/20211214/pornhub-2021in-en-cok-izlenenlerini-aciklayacak--1051748904.html

PornHub, 2021'in en çok izlenenlerini açıklayacak

PornHub, 2021'in en çok izlenenlerini açıklayacak

Dünyanın önde gelen yetişkin içerik platformu PornHub, 2021 yılında en çok izlenen videoları, en çok aranan kelimeleri ve diğer istatistikleri paylaşacak. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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Geçen yıl 2020 verilerini paylaşmayan PornHub, 2021'in en çok izlenen videolarının da yer aldığı 8. Yıllık İnceleme raporunu yayınlayacak.Yetişkin içerik platformu tarafından derlenen raporda, analizler, kullanıcı demografisi, en çok hangi sayfaların ziyaret edildiği ve her ülkedeki bireysel görüntüleme alışkanlıkları hakkında bilgilere yer verilecek. 2013'ten bu yana yıllık trendlere ilişkin raporlarını açıklayan PornHub, yalnızca geçen yıl 2020 raporunu yayınlamamıştı. PornHub verileri internet kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Örneğin, 'kadınlar için porno' kelimeleriyle yapılan aramalar 2017'de hızlı bir artış kaydetmişti. Yayınlanan yıllık PornHub raporlarındaki veriler arasında en çok ilgi çeken başlıklardan biri, hangi ülke ve bölgelerde hangi kelimelerle arama yapıldığı sorusu. PornHub'ın yıllık rapor özelliği, genellikle aralık ayının ilk yarısında erişime açılsa da 2015, 2016 ve 2017'de ocak ayına dek sarktığı görülmüştü.Son raporların çoğunluğunun Aralık ayında yayınlanması ve özellikle salı ya da çarşamba günleri duyurunun yapılmış olması, internet kullanıcılarının beklentilerini 15 Aralık tarihinde yoğunlaştırdı.

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porno, pornhub, yıllık, özet