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Prof. Dr. Demirtaş: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?
22:41 14.12.2021 (güncellendi: 23:04 14.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterÖzgür Demirtaş
© Fotoğraf : Twitter
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, faiz indirimi kararlarına ilişkin tartışmada, "Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, yani roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz?" yorumunu yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk canlı yayınında faiz indirimi ve dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin tartışmaya katıldı.
Yayına telefonla bağlanan Demirtaş, "Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, yani roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Demirtaş, "Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?" sorusunu yöneltti.
Prof. Dr. Demirtaş: Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, yani roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? https://t.co/XjPuzuLZX0 pic.twitter.com/pBDx8mIgTK— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 14, 2021
Öte yandan Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda program katılımcıları tarafından adından söz edildiğinin haberini aldığını belirterek, "Yarım saat önce oğluma yeni bir oyuncak almıştım onu oynuyorduk. Bizim evde TV haber kanalı seyretmiyoruz çok. Başka bir kanaldan bir beyefendi aradı, hocam adınızı ve reminizi TV'ye koymuşlar, hakkınızda konuşuyorlar dedi. Açtım ve inanamadım. Çok üzüldüm. Politika berbat bir şey" dedi.
yarım saat önce oğluma yeni bir oyuncak almıştım onu oynuyorduk. Bizim evde TV haber kanalı seyretmiyoruz çok. Başka bir kanaldan bir beyefendi aradı, hocam adınızı ve reminizi TV'ye koymuşlar, Hakkınızda konuşuyorlar dedi.Açtım ve inanamadım.Çok üzüldüm. Politika berbat bir şey.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 14, 2021