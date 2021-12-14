https://tr.sputniknews.com/20211214/prof-dr-demirtas-butun-dunya-akilsiz-sadece-biz-mi-akilliyiz-1051771091.html

Prof. Dr. Demirtaş: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

Prof. Dr. Demirtaş: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, faiz indirimi kararlarına ilişkin tartışmada, "Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, yani roket gönderecek kadar akıllılar... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:41+0300

2021-12-14T22:41+0300

2021-12-14T23:04+0300

ekonomi

faiz indirimi

kur

üretim

özgür demirtaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103803/16/1038031636_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_561625dfed29cccdeea17b9b1ad04fe3.jpg

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk canlı yayınında faiz indirimi ve dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin tartışmaya katıldı.Yayına telefonla bağlanan Demirtaş, "Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, yani roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.Demirtaş, "Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?" sorusunu yöneltti.Öte yandan Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda program katılımcıları tarafından adından söz edildiğinin haberini aldığını belirterek, "Yarım saat önce oğluma yeni bir oyuncak almıştım onu oynuyorduk. Bizim evde TV haber kanalı seyretmiyoruz çok. Başka bir kanaldan bir beyefendi aradı, hocam adınızı ve reminizi TV'ye koymuşlar, hakkınızda konuşuyorlar dedi. Açtım ve inanamadım. Çok üzüldüm. Politika berbat bir şey" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211214/kesk-es-genel-baskani-bozgeyik-asgari-ucret-6-bin-200-tl-olmali-1051760004.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

faiz indirimi, kur, üretim, özgür demirtaş