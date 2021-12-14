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Prof. Dr. İzzet Özgenç: OHAL ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir
Prof. Dr. İzzet Özgenç: OHAL ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir
Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulundu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
izzet özgenç
ohal
türk lirası
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Özgenç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Anayasa'ya dayanarak olağanüstü hal ilan edilebileceğini, toplumun buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Gönenç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, “AĞIR EKONOMİK BUNALIM” sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir."
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izzet özgenç, ohal, türk lirası

Prof. Dr. İzzet Özgenç: OHAL ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir

01:50 14.12.2021
© Fotoğrafİzzet Özgenç
İzzet Özgenç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf
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Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulundu.
Özgenç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Anayasa'ya dayanarak olağanüstü hal ilan edilebileceğini, toplumun buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Gönenç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, “AĞIR EKONOMİK BUNALIM” sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir."
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