https://tr.sputniknews.com/20211214/putin-talimat-vermisti-rus-doktorlari-tasiyan-ucak-guney-afrikaya-inis-yapti--1051744362.html

Putin talimat vermişti: Rus doktorlar Güney Afrika'da

Putin talimat vermişti: Rus doktorlar Güney Afrika'da

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanların bulunduğu bir uçak Güney Afrika’nın Johannesburg kentine iniş yaptı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T10:00+0300

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koronavirüs

rusya

vladimir putin

güney afrika

uçak

omicron

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Güney Afrika’dan dönen Rus vatandaşlarında koronavirüsün Omicron vakalarına rastlanmasının ardından Moskova tedbiri elden bırakmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rus uzmanları taşıyan bir uçak Johannesburg’a gitti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Putin’in talimatıyla içerisinde seyyar laboratuvar, virologlar ve doktorların bulunduğu bir uçağın ülkeye gönderileceğini geçen hafta duyurmuştu. Koronavirüsün Omicron varyantı şimdiye kadar Güney Afrika’dan dönen 16 Rus vatandaşında görüldü. Bu ve çevre ülkelerden gelen 177 kişi gözetim altına alındı.

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rusya, vladimir putin, güney afrika, uçak, omicron