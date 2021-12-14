Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
Putin'den Macron'a: Göçmen krizi, doğrudan AB ülkeleri ve Belarus tarafından ele alınmalı
18:43 14.12.2021 (güncellendi: 18:48 14.12.2021)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinin AB ülkeleri ve Minsk arasındaki doğrudan temaslarla istişare edilmesi gerektiğini söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Fransız tarafının inisiyatifi üzerine Putin ve Macron, telefon görüşmesinde Belarus'un AB ülkeleriyle olan sınırlarında yaşanan göçmenlerle ilgili sorunlar ele alındı.
Bölgedeki sorunlara AB ülkeleri ve Minsk arasındaki doğrudan temaslarla çözüm aranması gerektiğini belirten Putin, Polonya ve Baltık ülkelerinin sığınmacı haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerdeki ihlallerine dikkat çekti ve göçmen krizinin beşeri hukuk normlarına uygun şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Putin, bölgedeki göçmen krizinin en kısa sürede gündemden tamamen kalkacağını umduğunu da kaydetti.
Bölgedeki sorunlara AB ülkeleri ve Minsk arasındaki doğrudan temaslarla çözüm aranması gerektiğini belirten Putin, Polonya ve Baltık ülkelerinin sığınmacı haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerdeki ihlallerine dikkat çekti ve göçmen krizinin beşeri hukuk normlarına uygun şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Putin, bölgedeki göçmen krizinin en kısa sürede gündemden tamamen kalkacağını umduğunu da kaydetti.
'Güvenlik garantilerine ilişkin uluslararası müzakereler derhal başlamalı'
Görüşmede NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerine değinen Rusya lideri, İttifak'ın doğuya genişlemesini ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelere Rusya'yı tehdit eden silah sistemleri konuşlandırmasını engelleyecek hukuki güvenlik garantilerinin verilmesi için uluslararası müzakerelerin derhal başlatılmasını istediğini vurguladı.
Putin, Macron'u Rusya'nın endişelerine anlaşmasını ve bununla ilgili görüşmelere katılmasını istedi.
Putin, Macron'u Rusya'nın endişelerine anlaşmasını ve bununla ilgili görüşmelere katılmasını istedi.
'Ukrayna'ya tedarik edilen silahlar, güvenliğimiz için doğrudan tehdit oluşturuyor'
Ukrayna'daki son gelişmelerin konuşulduğu bölümde Putin, Kiev'in Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini kanıtlayan somut örnekler sundu.
Ukrayna hükümetinin bir dizi Batılı ülkenin yardımıyla temas hattındaki durumu tırmandırdığına işaret eden Rus lider, Ukrayna'ya modern silah tedarik edildiğini ve bunun Rusya'nın güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Ukrayna hükümetinin bir dizi Batılı ülkenin yardımıyla temas hattındaki durumu tırmandırdığına işaret eden Rus lider, Ukrayna'ya modern silah tedarik edildiğini ve bunun Rusya'nın güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu kaydetti.