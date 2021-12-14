Rus Dışişleri’nden Avrupa Birliği'ne, 'devletlerin iç işlerine karışmayı bırakma' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Mariya Zaharova, AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik uyguladığı yeni tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri ile ilgili yorumunda Rusya’nın AB’yi, BM üyesi olan egemen devletlerin iç işlerine müdahale girişimlerine son vermeye ve etkileşime başlamaya çağırdığını belirtti.Zaharova’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Avrupa Birliği'ni, BM üyesi egemen devletlerinin iç işlerine müdahale girişimlerine son vermeye; uluslararası toplumun tüm üyeleriyle eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde etkileşim kurmaya çağırıyoruz. Son olarak, uluslararası hukuk çerçevelerinin dışında uygulanan tüm tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerden vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.‘Rusya, AB’nin eylemlerine yanıt verme hakkını saklı tutuyor’Açıklamada ayrıca Rusya’nın Avrupa Birliği'nin dostane olmayan eylemlerine yanıt verme hakkını saklı tuttuğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği, uluslararası hukuk açısından gayri meşru olan tek taraflı kısıtlamalar uygulamasını sürdürüyor. Bir çeşit özel askeri şirketle bağlantıları olduğu iddiasıyla haksız yere suçlu ilan edilen sekiz Rusya vatandaşına ve dört Rus kuruluşa yeni yaptırımlar getirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'ne (AB), Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan egemen devletlerin iç işlerine müdahale girişimlerine son verme ve etkileşim kurmaya başlama çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Mariya Zaharova, AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kuruluşlarına yönelik uyguladığı yeni tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri ile ilgili yorumunda Rusya’nın AB’yi, BM üyesi olan egemen devletlerin iç işlerine müdahale girişimlerine son vermeye ve etkileşime başlamaya çağırdığını belirtti.
Zaharova’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Avrupa Birliği'ni, BM üyesi egemen devletlerinin iç işlerine müdahale girişimlerine son vermeye; uluslararası toplumun tüm üyeleriyle eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde etkileşim kurmaya çağırıyoruz. Son olarak, uluslararası hukuk çerçevelerinin dışında uygulanan tüm tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerden vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca Rusya’nın Avrupa Birliği'nin dostane olmayan eylemlerine yanıt verme hakkını saklı tuttuğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:
“Rusya, AB’nin dostane olmayan eylemlerine yanıt verme hakkını saklı tutuyor.”
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği, uluslararası hukuk açısından gayri meşru olan tek taraflı kısıtlamalar uygulamasını sürdürüyor. Bir çeşit özel askeri şirketle bağlantıları olduğu iddiasıyla haksız yere suçlu ilan edilen sekiz Rusya vatandaşına ve dört Rus kuruluşa yeni yaptırımlar getirildi.