https://tr.sputniknews.com/20211214/rus-senator-bati-rusyanin-ukraynadaki-durumla-ilgili-argumanlarini-duymali-1051740160.html

Rus senatör: Batı, Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili argümanlarını duymalı

Rus senatör: Batı, Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili argümanlarını duymalı

Rus Senatör Sergey Tsekov, Batılı ortakların Rusya'nın Ukrayna'daki durum, ayrıca dünyada güvenliği sağlamak için müzakere düzenleme gerekliliği ile ilgili... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T02:23+0300

2021-12-14T02:23+0300

2021-12-14T02:23+0300

dünya

rusya

ukrayna

senatör

sergey tsekov

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Rusya lideri Vladimir Putin’in İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bugün yaptığı ve Ukrayna'daki mevcut durumu değerlendirerek NATO'nun genişlememesi konusunda müzakerelere başlanması gerektiğini belirttiği görüşme bağlamında Sputnik’e açıklamalarda bulunan Senatör Tsekov, Batılı ortakların Rusya'nın Ukrayna'daki durum, ayrıca dünyada güvenliği sağlamak için müzakere düzenleme gerekliliği ile ilgili argümanlarına kulak vermesi gerektiğini söyledi.“Batı dünya güvenliğiyle, kendi güvenliğiyle ilgileniyorsa, Rusya'nın argümanlarını duymalı. Kendi kendilerine düşman olmadıklarını umuyoruz” diyen Tsekov, Batı ülkelerinin ‘kendi iç meseleleri ile ilgilenebilmeleri için aynı bizim gibi’ dünyadaki gerilimin düşürülmesi ile ilgilenmeleri gerektiğini ifade etti.Rus senatör, Rusya ile genişlememe konusunda daha önce varılan anlaşmalara rağmen NATO'nun tüm bu yıllar boyunca doğuya doğru ilerlemeye devam ettiğini hatırlatarak, Batı ülkelerinin, özellikle de İttifak üyelerinin kendileri için ve dünya için güvenlik istiyorsa ‘ciddi müzakerelere başlamaları gerektiğinin’ altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/putin-ingiltere-basbakani-johnson-ile-telefonda-gorustu-1051730128.html

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