https://tr.sputniknews.com/20211214/rusya-donanmasi-karadenize-giren-fransiz-gemisini-takibe-aldi-1051753668.html

Rusya Donanması, Karadeniz’e giren Fransız gemisini takibe aldı

Rusya Donanması, Karadeniz’e giren Fransız gemisini takibe aldı

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Karadeniz’e giren Fransız savaş gemisi Auvergne’i izlemeye başladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T14:15+0300

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savunma

abd

fransa

vladimir putin

nato

joe biden

karadeniz

savaş gemisi

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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi açıklamasında, “Karadeniz Filosu güçleri Karadeniz’e giriş yapan, Fransız donanmasına ait güdümlü füzelerine sahip Auvergne fırkateyninin eylemlerini kontrol etmeye başladı” ifadeleri kullanıldı. Fransa, ABD ve diğer NATO ülkelerinin Ukrayna sınırındaki Rus güçlerinin sayısının artırıldığı iddialarının ardından Karadeniz’e gemisini gönderdi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri bu denizin sularında 21 günden fazla kalamıyor. Rusya Savunma Bakanlığı düzenli olarak bölgeye giriş yapan NATO gemilerini izlediğini, Rus savaş uçaklarının yabancı uçaklara eşlik ettiğini bildiriyor. Batı ve Ukrayna’nın ‘saldırgan eylemlerde bulunmakla’ suçladığı Rusya birçok kez bu iddiaları reddetmişti. Kremlin’e göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede de, Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’nın finansal olarak izole edileceğini söylemişti. Moskova kimse için bir tehdit oluşturmadığını, kimseye saldırmak gibi bir niyeti olmadığını, ‘saldırganlık’ söylemlerinin NATO’nun Rusya sınırları yakınlarına güç ve askeri teçhizat konuşlandırması için bahane olarak kullanıldığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/rus-jetleri-karadeniz-uzerinde-nato-ulkelerine-ait-askeri-ucaklara-eslik-etti-1051627611.html

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abd, fransa, vladimir putin, nato, joe biden, karadeniz, savaş gemisi