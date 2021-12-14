https://tr.sputniknews.com/20211214/rusya-uyardi-kuzeydeki-buzlarin-erimesi-uykudaki-virus-ve-bakterilerin-canlanmasina-neden-olacak-1051762350.html

Rusya uyardı: Kuzeydeki buzların erimesi, uykudaki virüs ve bakterilerin canlanmasına neden olacak

Rusya uyardı: Kuzeydeki buzların erimesi, uykudaki virüs ve bakterilerin canlanmasına neden olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, kuzey enlemlerinde ısınmanın daha önce permafrost (sürekli don) tabakasının altında gizlenmiş olan... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:31+0300

2021-12-14T18:31+0300

2021-12-14T18:31+0300

dünya

virüs

buzul

iklim krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Arktik Konseyi Başkanı Nikolay Korçunov, kuzey enlemlerinde ısınmanın daha önce permafrost tabakasının altında gizlenmiş olan virüslerin canlanma olasılığı nedeniyle tehlikeli olduğunu, Arktik Konseyi dönem başkanı olan Moskova'nın bu tehditle ortak mücadele etmek için bir proje önerdiğini söyledi.Rus Zvezda televizyonuna konuşan Korçunov, “Uyanmakta olan eski virüs ve bakterilerin yeniden canlanma riski bulunuyor. Rusya Federasyonu bu bağlamda, Arktik Konseyi çerçevesinde ‘biyogüvenlik’ projesini başlattı” diye konuştu.Bu projenin ‘hem permafrost’un bozulmasıyla, hem de gelecekte azalmayacağı ortada olan bulaşıcı hastalıklarla ilişkili risk ve tehlikelerin’ tamamının durdurulmasını hedeflediğini anlatan Korçunov, şunları söyledi:“Biz erken uyarı ile ilgilenmeliyiz ve söz konusu tehlikeleri zamanında karşılamaya hazır olmalıyız”

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virüs, buzul, iklim krizi