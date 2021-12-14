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https://tr.sputniknews.com/20211214/rusya-ve-turkiyeden-suriyede-devriye--1051747612.html
Rusya ve Türkiye'den Suriye'de devriye
Rusya ve Türkiye'den Suriye'de devriye
Rusya ve Türkiye arasında Suriye’nin Halep vilayetinin kuzeyinde koordine bir şekilde devriye gerçekleştirildi. Devriye sırasında herhangi bir olay yaşanmadı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:56+0300
2021-12-14T12:00+0300
rusya
suriye
türkiye
halep
devriye
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Devriye Müfrezesi Komutanı Vasiliy Nistor, gazetecilere verdiği demeçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordine bir şekilde devriye gerçekleştirdiklerini söyledi. Görev sırasında taraflar arasındaki ateşkes ihlallerini tespit etmeyi ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ülkedeki varlığını göstermeyi amaçladıklarını belirten Nistor, “Buradaki durumu stabil olarak nitelendirebilirim” dedi. Ellerinden geldiğince halka yardım ettiklerini ifade eden Nistor, son zamanlarda bölgede evlerine geri dönen göçmen sayısının giderek attığını söyledi. Bu durum üzerinde militanlarla doğrudan çatışmaların olmamasının etkisi olduğunu kaydeden Nistor, devriyenin Tel-Rifat kentinden Tel Acar yerleşim birimi yönünde gerçekleştiğini dile getirdi. Görev, temas hattının iki tarafında paralel olarak yürütüldü. Rusya ordusunun konvoyunda Tigr ve Tayfun zırhlı araçları yer aldı. Suriye’nin kuzeybatısında 2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. 6 Mart 2020’den beri bu bölgede Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda ateşkes rejimi uygulanıyor. Ancak teröristler sürekli olarak ateşkesi ihlal ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210501/rusya-ve-turkiye-suriyede-devriye-egitimi-gerceklestirdi-1044399901.html
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rusya, suriye, türkiye, halep, devriye

Rusya ve Türkiye'den Suriye'de devriye

11:56 14.12.2021 (güncellendi: 12:00 14.12.2021)
© Fotoğraf : MSBRusya - Türkiye 4. ortak devriye
Rusya - Türkiye 4. ortak devriye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf : MSB
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Rusya ve Türkiye arasında Suriye’nin Halep vilayetinin kuzeyinde koordine bir şekilde devriye gerçekleştirildi. Devriye sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.
Devriye Müfrezesi Komutanı Vasiliy Nistor, gazetecilere verdiği demeçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordine bir şekilde devriye gerçekleştirdiklerini söyledi.
Görev sırasında taraflar arasındaki ateşkes ihlallerini tespit etmeyi ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ülkedeki varlığını göstermeyi amaçladıklarını belirten Nistor, “Buradaki durumu stabil olarak nitelendirebilirim” dedi.
Ellerinden geldiğince halka yardım ettiklerini ifade eden Nistor, son zamanlarda bölgede evlerine geri dönen göçmen sayısının giderek attığını söyledi. Bu durum üzerinde militanlarla doğrudan çatışmaların olmamasının etkisi olduğunu kaydeden Nistor, devriyenin Tel-Rifat kentinden Tel Acar yerleşim birimi yönünde gerçekleştiğini dile getirdi.
Görev, temas hattının iki tarafında paralel olarak yürütüldü. Rusya ordusunun konvoyunda Tigr ve Tayfun zırhlı araçları yer aldı.
Rusya, Türkiye, M4 Karayolu, ortak devriye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2021
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Rusya ve Türkiye Suriye’de devriye eğitimi gerçekleştirdi
1 Mayıs, 10:03
Suriye’nin kuzeybatısında 2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. 6 Mart 2020’den beri bu bölgede Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda ateşkes rejimi uygulanıyor. Ancak teröristler sürekli olarak ateşkesi ihlal ediyor.
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