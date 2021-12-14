https://tr.sputniknews.com/20211214/rusya-ve-turkiyeden-suriyede-devriye--1051747612.html

Rusya ve Türkiye'den Suriye'de devriye

Rusya ve Türkiye'den Suriye'de devriye

Rusya ve Türkiye arasında Suriye’nin Halep vilayetinin kuzeyinde koordine bir şekilde devriye gerçekleştirildi. Devriye sırasında herhangi bir olay yaşanmadı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:56+0300

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rusya

suriye

türkiye

halep

devriye

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Devriye Müfrezesi Komutanı Vasiliy Nistor, gazetecilere verdiği demeçte Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordine bir şekilde devriye gerçekleştirdiklerini söyledi. Görev sırasında taraflar arasındaki ateşkes ihlallerini tespit etmeyi ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ülkedeki varlığını göstermeyi amaçladıklarını belirten Nistor, “Buradaki durumu stabil olarak nitelendirebilirim” dedi. Ellerinden geldiğince halka yardım ettiklerini ifade eden Nistor, son zamanlarda bölgede evlerine geri dönen göçmen sayısının giderek attığını söyledi. Bu durum üzerinde militanlarla doğrudan çatışmaların olmamasının etkisi olduğunu kaydeden Nistor, devriyenin Tel-Rifat kentinden Tel Acar yerleşim birimi yönünde gerçekleştiğini dile getirdi. Görev, temas hattının iki tarafında paralel olarak yürütüldü. Rusya ordusunun konvoyunda Tigr ve Tayfun zırhlı araçları yer aldı. Suriye’nin kuzeybatısında 2017 yılında gerilimi azaltma bölgesi kuruldu. 6 Mart 2020’den beri bu bölgede Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda ateşkes rejimi uygulanıyor. Ancak teröristler sürekli olarak ateşkesi ihlal ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210501/rusya-ve-turkiye-suriyede-devriye-egitimi-gerceklestirdi-1044399901.html

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