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Sağlık Bakanlığı: Omicron varyantlarının analizleri uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor
Sağlık Bakanlığı: Omicron varyantlarının analizleri uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor
Sağlık Bakanlığı Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda Omicron ve diğer Kovid-19 varyantlarının tespitine ilişkin sekans analizleri yapılarak, sonuçları... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T10:31+0300
2021-12-14T10:33+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
korona
mutasyon
koronavirüs
koronavirüs aşısı
varyant
omicron
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiği vurgulandı.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizlerinin yapıldığı ve sonuçların uluslararası platformlarla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı'Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaptı.Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını aktaran Korukluoğlu, Kovid-19'un Alfa varyantının ilk görüldüğü Aralık 2020'den itibaren dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını kaydetti.Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncelleyerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı tarafından, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında varyantların tespitine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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sağlık bakanlığı, korona, mutasyon, koronavirüs, koronavirüs aşısı, varyant, omicron

Sağlık Bakanlığı: Omicron varyantlarının analizleri uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor

10:31 14.12.2021 (güncellendi: 10:33 14.12.2021)
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya - koronavirüs - koronavirüs testi
Rusya - koronavirüs - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sağlık Bakanlığı Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda Omicron ve diğer Kovid-19 varyantlarının tespitine ilişkin sekans analizleri yapılarak, sonuçları uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiği vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizlerinin yapıldığı ve sonuçların uluslararası platformlarla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor."

'Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını aktaran Korukluoğlu, Kovid-19'un Alfa varyantının ilk görüldüğü Aralık 2020'den itibaren dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını kaydetti.
Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncelleyerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında varyantların tespitine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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