https://tr.sputniknews.com/20211214/saglik-bakanligi-omicron-varyanti-yakindan-takip-ediliyor-1051745103.html

Sağlık Bakanlığı: Omicron varyantlarının analizleri uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor

Sağlık Bakanlığı: Omicron varyantlarının analizleri uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor

Sağlık Bakanlığı Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda Omicron ve diğer Kovid-19 varyantlarının tespitine ilişkin sekans analizleri yapılarak, sonuçları... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T10:31+0300

2021-12-14T10:31+0300

2021-12-14T10:33+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

korona

mutasyon

koronavirüs

koronavirüs aşısı

varyant

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051268865_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_594898963d5caba1f078aec84706bf8e.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiği vurgulandı.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizlerinin yapıldığı ve sonuçların uluslararası platformlarla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı'Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaptı.Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını aktaran Korukluoğlu, Kovid-19'un Alfa varyantının ilk görüldüğü Aralık 2020'den itibaren dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını kaydetti.Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncelleyerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı tarafından, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında varyantların tespitine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211213/izmir-valisi-kosger-omicronlu-vakalarin-yurt-disi-baglantilari-yok-1051733280.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanlığı, korona, mutasyon, koronavirüs, koronavirüs aşısı, varyant, omicron