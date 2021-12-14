https://tr.sputniknews.com/20211214/sahte-ickiden-iki-gunde-9-kisi-hayatini-kaybetti-1051747245.html

Sahte içkiden iki günde 9 kişi hayatını kaybetti

Sahte içkiden iki günde 9 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Yalova, Sivas ve Antalya'da 9 kişi sahte içki sebebiyle hayatını kaybetti. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:52+0300

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki kullanan 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.Yalova'da 2 kişi yaşamını yitirdiYalova'da birlikte içki içen 2 arkadaş, evlerine gittikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.Sahte içki içtikleri iddia edilen iki arkadaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.Sivas'ta sahte içki operasyonuSivas'ın Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Antalya'da bir kişi hayatını kaybettiAntalya'nın Manavgat ilçesinde de sahte içki içtikten sonra fenalaşan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olduğu düşünülen 2 kişi ise taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 litre sahte içki ele geçirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/2-ilde-sahte-ickiden-5-olum-1051725782.html

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antalya, kahramanmaraş, sivas, sahte içki, yalova, alkol, ekonomi, fiyat, alkol satışı