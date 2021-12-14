Samsung ve AstraZeneca işbirliği: Kanser ve koronavirüs ilacı üretecekler

Samsung’un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilaç geliştirme sürecinde İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.Açıklamada ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021’de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın değerinin 331 milyon dolarlık bir önceki anlaşma değerini aşarak 380 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.Şirket, gelecek yıldan itibaren AstraZeneca'nın uzun koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.Samsung Biologics CEO'su John Rim, "Hastaların hayatlarını kurtarma konusunda güçlü bir bağlılığa sahip olduğuna ilk elden tanık olduğumuz değerli bir ortak olan AstraZeneca ile stratejik işbirliğimizi genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, koronavirüse karşı aşı geliştiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu. Teknoloji devi, AstraZeneca ile birlikte kanser ilacı geliştirmeye başlayacaklarını söyledi.
Samsung’un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilaç geliştirme sürecinde İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.
Açıklamada ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021’de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın değerinin 331 milyon dolarlık bir önceki anlaşma değerini aşarak 380 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
Şirket, gelecek yıldan itibaren AstraZeneca'nın uzun koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Samsung Biologics CEO'su John Rim, "Hastaların hayatlarını kurtarma konusunda güçlü bir bağlılığa sahip olduğuna ilk elden tanık olduğumuz değerli bir ortak olan AstraZeneca ile stratejik işbirliğimizi genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.