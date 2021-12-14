https://tr.sputniknews.com/20211214/samsung-ve-astrazeneca-isbirligi-koronavirus-ilaci-ile-birlikte-kanser-ilaci-uretecekler-1051746596.html

Samsung ve AstraZeneca işbirliği: Kanser ve koronavirüs ilacı üretecekler

Samsung ve AstraZeneca işbirliği: Kanser ve koronavirüs ilacı üretecekler

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, koronavirüse karşı aşı geliştiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:37+0300

2021-12-14T11:37+0300

2021-12-14T11:48+0300

dünya

kanser

samsung

koronavirüs

astrazenaca

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Samsung’un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilaç geliştirme sürecinde İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.Açıklamada ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021’de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın değerinin 331 milyon dolarlık bir önceki anlaşma değerini aşarak 380 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.Şirket, gelecek yıldan itibaren AstraZeneca'nın uzun koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.Samsung Biologics CEO'su John Rim, "Hastaların hayatlarını kurtarma konusunda güçlü bir bağlılığa sahip olduğuna ilk elden tanık olduğumuz değerli bir ortak olan AstraZeneca ile stratejik işbirliğimizi genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211206/oxford--astrazeneca-asisinin-yaraticisi-gilberttan-bir-uyari-bir-de-cagri-1051475569.html

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