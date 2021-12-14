Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşener: Ekonomi böyle yönetilemez
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211214/samsung-ve-astrazeneca-isbirligi-koronavirus-ilaci-ile-birlikte-kanser-ilaci-uretecekler-1051746596.html
Samsung ve AstraZeneca işbirliği: Kanser ve koronavirüs ilacı üretecekler
Samsung ve AstraZeneca işbirliği: Kanser ve koronavirüs ilacı üretecekler
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, koronavirüse karşı aşı geliştiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:37+0300
2021-12-14T11:48+0300
dünya
kanser
samsung
koronavirüs
astrazenaca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74a3cbd657d7f02506f7463ad91df2b6.jpg
Samsung’un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilaç geliştirme sürecinde İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.Açıklamada ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021’de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın değerinin 331 milyon dolarlık bir önceki anlaşma değerini aşarak 380 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.Şirket, gelecek yıldan itibaren AstraZeneca'nın uzun koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.Samsung Biologics CEO'su John Rim, "Hastaların hayatlarını kurtarma konusunda güçlü bir bağlılığa sahip olduğuna ilk elden tanık olduğumuz değerli bir ortak olan AstraZeneca ile stratejik işbirliğimizi genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/oxford--astrazeneca-asisinin-yaraticisi-gilberttan-bir-uyari-bir-de-cagri-1051475569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048585586_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_ecced978b720391a1b44bd6d0a8edb6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanser, samsung, koronavirüs, astrazenaca

Samsung ve AstraZeneca işbirliği: Kanser ve koronavirüs ilacı üretecekler

11:37 14.12.2021 (güncellendi: 11:48 14.12.2021)
© AAAstraZeneca koronavirüs aşısı
AstraZeneca koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
Abone ol
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, koronavirüse karşı aşı geliştiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu. Teknoloji devi, AstraZeneca ile birlikte kanser ilacı geliştirmeye başlayacaklarını söyledi.
Samsung’un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilaç geliştirme sürecinde İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.
Açıklamada ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021’de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın değerinin 331 milyon dolarlık bir önceki anlaşma değerini aşarak 380 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
Şirket, gelecek yıldan itibaren AstraZeneca'nın uzun koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Samsung Biologics CEO'su John Rim, "Hastaların hayatlarını kurtarma konusunda güçlü bir bağlılığa sahip olduğuna ilk elden tanık olduğumuz değerli bir ortak olan AstraZeneca ile stratejik işbirliğimizi genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Oxford- AstraZeneca - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
KORONAVİRÜS
Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcısı Gilbert'tan bir uyarı, bir de çağrı
6 Aralık, 11:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce