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https://tr.sputniknews.com/20211214/seren-serengil-organlarim-iflas-etmek-uzere-1051740285.html
Seren Serengil: Organlarım iflas etmek üzere
Seren Serengil: Organlarım iflas etmek üzere
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. "Organlarım iflas etmek... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T02:40+0300
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yaşam
ameliyat
mide
seren serengil
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2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Sunucusu olduğu programda konuşan Seren Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu ifade etti."Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum" diyen Serengil, sevenlerinden dua istedi. Ünlü isim daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211201/seren-serengil-4-5-ay-sonra-kemiklerim-kirilmaya-baslayacak-1051316749.html
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ameliyat, mide, seren serengil

Seren Serengil: Organlarım iflas etmek üzere

02:40 14.12.2021 (güncellendi: 02:41 14.12.2021)
© DHASeren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. "Organlarım iflas etmek üzere" diyen Serengil, sevenlerinden dua istedi
2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Sunucusu olduğu programda konuşan Seren Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu ifade etti.
"Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum" diyen Serengil, sevenlerinden dua istedi. Ünlü isim daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'Ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor.

Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."

Seren Serengil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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Seren Serengil: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak
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