https://tr.sputniknews.com/20211214/sinema-tutkunu-esnaf-cep-telefonuyla-film-cekti-3-salonda-vizyona-girdi-82-kisi-izledi-1051749380.html

Sinema tutkunu esnaf cep telefonuyla film çekti: 3 salonda vizyona girdi, 82 kişi izledi

Sinema tutkunu esnaf cep telefonuyla film çekti: 3 salonda vizyona girdi, 82 kişi izledi

Filmlerde figüranlık da yapan esnaf İbrahim Öztekin'in senaryosunu yazıp yönettiği ‘Tehlikeli Kamp’ adlı eseri, Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'daki 3 salonda iki... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T12:41+0300

2021-12-14T12:41+0300

2021-12-14T12:44+0300

sinema filmi

yaşam

şanlıurfa

manisa

cep telefonu

isparta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051749318_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f87dafeb5cbe76cfb68b84bdeee3c3d3.jpg

İzmir'de amatör olarak sinema ile ilgilenen esnaf İbrahim Öztekin'in yazıp yönettiği ve cep telefonuyla çektiği ‘Tehlikeli Kamp’ adlı filmi, üç sinema salonunda gösterime girdi.İzmir'deki mesire alanı Buca Cennet Vadisi'nde yaklaşık 15 gün süren çekimlerin ardından tamamlanan film, 5 Kasım'da Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'daki üç salonda Tehlikeli Kamp adıyla vizyona girdi.İki hafta vizyonda kalan filmi 82 biletli seyirci, sinema salonunda izledi.Gişedeki başarısızlığa rağmen sinema tutkusundan vazgeçmeyen İbrahim Öztekin, ilk filminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bandrol alarak sinemada gösterilmesi dolayısıyla mutlu olduğunu belirtti.İstanbul'da dizilerde figüranlık yaptım, umudumu hiç yitirmedim’Kentte büfe işleten Öztekin, geçmişte bazı filmlerde figüran olarak rol aldığını ve daha önce de kısa filmler çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:‘Sinema filmini cep telefonuyla çekmeye herkes cesaret edemiyor’Filmin konusu hakkında da bilgi veren Öztekin, "Filmimizin konusu, bir kamp alanı var ancak kimse oraya gitmiyor. Tehlikeli bir kamp, oraya giden geri dönemiyor. Bir haber ajansı var ve bu ajans kendini tanıtmak için bu kampa ekibini gönderiyor, sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 4 kişilik bir ekibini korku kampına gönderiyor. Orada olaylar gelişiyor. Tabii ki filmimizin bir sırrı var, bu da en sonunda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.Filmde amatör tiyatrolarda oyunculuk deneyimi olan 6 kişinin rol aldığını ve maliyetinin 70 bin lirayı bulduğunu aktaran Öztekin, "Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'da gösterildi. Sinema filmini cep telefonuyla çekmeye herkes cesaret edemiyor. Korku macera türünde sinema seven herkesi tekrar gösterime girdiğinde filmimizi izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.Öztekin, bu ay içerisinde de yeni filminin çekimlerine başlayacaklarını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20170301/youtube-canli-tv-cep-yayini-1027437930.html

şanlıurfa

manisa

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinema filmi, şanlıurfa, manisa, cep telefonu, isparta