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https://tr.sputniknews.com/20211214/sinema-tutkunu-esnaf-cep-telefonuyla-film-cekti-3-salonda-vizyona-girdi-82-kisi-izledi-1051749380.html
Sinema tutkunu esnaf cep telefonuyla film çekti: 3 salonda vizyona girdi, 82 kişi izledi
Sinema tutkunu esnaf cep telefonuyla film çekti: 3 salonda vizyona girdi, 82 kişi izledi
Filmlerde figüranlık da yapan esnaf İbrahim Öztekin'in senaryosunu yazıp yönettiği ‘Tehlikeli Kamp’ adlı eseri, Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'daki 3 salonda iki... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T12:41+0300
2021-12-14T12:44+0300
sinema filmi
yaşam
şanlıurfa
manisa
cep telefonu
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İzmir'de amatör olarak sinema ile ilgilenen esnaf İbrahim Öztekin'in yazıp yönettiği ve cep telefonuyla çektiği ‘Tehlikeli Kamp’ adlı filmi, üç sinema salonunda gösterime girdi.İzmir'deki mesire alanı Buca Cennet Vadisi'nde yaklaşık 15 gün süren çekimlerin ardından tamamlanan film, 5 Kasım'da Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'daki üç salonda Tehlikeli Kamp adıyla vizyona girdi.İki hafta vizyonda kalan filmi 82 biletli seyirci, sinema salonunda izledi.Gişedeki başarısızlığa rağmen sinema tutkusundan vazgeçmeyen İbrahim Öztekin, ilk filminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bandrol alarak sinemada gösterilmesi dolayısıyla mutlu olduğunu belirtti.İstanbul'da dizilerde figüranlık yaptım, umudumu hiç yitirmedim’Kentte büfe işleten Öztekin, geçmişte bazı filmlerde figüran olarak rol aldığını ve daha önce de kısa filmler çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:‘Sinema filmini cep telefonuyla çekmeye herkes cesaret edemiyor’Filmin konusu hakkında da bilgi veren Öztekin, "Filmimizin konusu, bir kamp alanı var ancak kimse oraya gitmiyor. Tehlikeli bir kamp, oraya giden geri dönemiyor. Bir haber ajansı var ve bu ajans kendini tanıtmak için bu kampa ekibini gönderiyor, sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 4 kişilik bir ekibini korku kampına gönderiyor. Orada olaylar gelişiyor. Tabii ki filmimizin bir sırrı var, bu da en sonunda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.Filmde amatör tiyatrolarda oyunculuk deneyimi olan 6 kişinin rol aldığını ve maliyetinin 70 bin lirayı bulduğunu aktaran Öztekin, "Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'da gösterildi. Sinema filmini cep telefonuyla çekmeye herkes cesaret edemiyor. Korku macera türünde sinema seven herkesi tekrar gösterime girdiğinde filmimizi izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.Öztekin, bu ay içerisinde de yeni filminin çekimlerine başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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sinema filmi, şanlıurfa, manisa, cep telefonu, isparta

Sinema tutkunu esnaf cep telefonuyla film çekti: 3 salonda vizyona girdi, 82 kişi izledi

12:41 14.12.2021 (güncellendi: 12:44 14.12.2021)
© AACep telefonuyla film çeken İbrahim Öztekin
Cep telefonuyla film çeken İbrahim Öztekin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Filmlerde figüranlık da yapan esnaf İbrahim Öztekin'in senaryosunu yazıp yönettiği ‘Tehlikeli Kamp’ adlı eseri, Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'daki 3 salonda iki hafta vizyonda kaldı.
İzmir'de amatör olarak sinema ile ilgilenen esnaf İbrahim Öztekin'in yazıp yönettiği ve cep telefonuyla çektiği ‘Tehlikeli Kamp’ adlı filmi, üç sinema salonunda gösterime girdi.
İzmir'deki mesire alanı Buca Cennet Vadisi'nde yaklaşık 15 gün süren çekimlerin ardından tamamlanan film, 5 Kasım'da Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'daki üç salonda Tehlikeli Kamp adıyla vizyona girdi.
İki hafta vizyonda kalan filmi 82 biletli seyirci, sinema salonunda izledi.
Gişedeki başarısızlığa rağmen sinema tutkusundan vazgeçmeyen İbrahim Öztekin, ilk filminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bandrol alarak sinemada gösterilmesi dolayısıyla mutlu olduğunu belirtti.

İstanbul'da dizilerde figüranlık yaptım, umudumu hiç yitirmedim’

Kentte büfe işleten Öztekin, geçmişte bazı filmlerde figüran olarak rol aldığını ve daha önce de kısa filmler çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Salgın sürecinde de yeğenimle beraber kısa skeçler çektik. Eskiden ekipmanım yoktu ama içimde sanata karşı sevgi var. İstanbul'da dizilerde figüranlık yaptım. Umudumu hiç yitirmedim. Hep ileri adım attım. 2013 yılında ilk uzun metrajlı filmimi çektim. 'Sakalsız Şakirler İzmir'de' adında. O dönemde montajla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Birçok yere gönderdim ancak bir türlü montajıyla ilgili bir sonuç alamadık. Baktım bu iş olmuyor proje yarım kalıyor, ben de montajını da kendim yapmaya karar verdim. Şu anda ilk defa bir filmim sinemaya girmiş oldu."

‘Sinema filmini cep telefonuyla çekmeye herkes cesaret edemiyor’

Filmin konusu hakkında da bilgi veren Öztekin, "Filmimizin konusu, bir kamp alanı var ancak kimse oraya gitmiyor. Tehlikeli bir kamp, oraya giden geri dönemiyor. Bir haber ajansı var ve bu ajans kendini tanıtmak için bu kampa ekibini gönderiyor, sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 4 kişilik bir ekibini korku kampına gönderiyor. Orada olaylar gelişiyor. Tabii ki filmimizin bir sırrı var, bu da en sonunda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Filmde amatör tiyatrolarda oyunculuk deneyimi olan 6 kişinin rol aldığını ve maliyetinin 70 bin lirayı bulduğunu aktaran Öztekin, "Manisa, Isparta ve Şanlıurfa'da gösterildi. Sinema filmini cep telefonuyla çekmeye herkes cesaret edemiyor. Korku macera türünde sinema seven herkesi tekrar gösterime girdiğinde filmimizi izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.
Öztekin, bu ay içerisinde de yeni filminin çekimlerine başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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