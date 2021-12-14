https://tr.sputniknews.com/20211214/sivasta-sahte-alkolden-zehirlenen-1-kisi-yasamini-yitirdi-4-kisi-tedaviye-alindi-1051737606.html

Sivas'ta sahte alkolden zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi tedaviye alındı

Sivas'ta sahte alkolden zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi tedaviye alındı

Sivas'ın Zara ilçesinde, sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Şakir Deliktaş, hayatını kaybetti, 4 kişi ise tedaviye... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T00:06+0300

2021-12-14T00:06+0300

2021-12-14T00:06+0300

yaşam

sivas

sahte içki

zehirlenme

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Deliktaş, dün sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandı ve hastanede tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan ve durumu ağırlaşan Deliktaş, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin daha kentteki hastanelerde tedaviye alındığı, 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayın ardından polis ekipleri Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda damacana ve plastik şişeler içerisinde etil alkol, bandrolsüz sahte içkiler ve boş şişeler ele geçirildi. Operasyonda İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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sivas, sahte içki, zehirlenme