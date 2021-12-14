https://tr.sputniknews.com/20211214/squid-game-benzeri-bir-etkinlikte-ogretmenleri-yerden-dolar-toplatarak-yaristiran-sirket-ozur-1051745524.html

Squid Game benzeri bir etkinlikte öğretmenleri yerden dolar toplatarak yarıştıran şirket özür diledi

Squid Game benzeri bir etkinlikte öğretmenleri yerden dolar toplatarak yarıştıran şirket özür diledi

Netflix'in popüler dizisi Squid Game'i andıran bir videoda, ABD'li öğretmenlerin okul ihtiyaçlarını karşılamak için seyircilerin önünde yerden dolar... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:02+0300

2021-12-14T11:02+0300

2021-12-14T11:05+0300

dünya

abd

öğretmen

squid game

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ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yayın yapan Argus Leader gazetesinin haberine göre cumartesi gecesi Sioux Falls Stampe de hokey maçı sırasında buz pateni sahasına 1 dolarlık banknotlar halinde 5 bin dolar koyularak, çevre okullardan öğretmenler mümkün olduğunca kısa sürede en fazla doları toplamak için yarıştırıldı.Öğretmenlerin kazaklarının ve şapkalarının içerisine tezahuratlar eşliğinde dolarları doldurmaya çalıştığı görüntüler, sendika ve sosyal medya kullanıcıları tarafından 'küçük düşürücü' olması nedeniyle eleştirilmişti.Okuldaki sınıfların onarımı ve öğrenim ihtiyaçlarının giderilmesi için söz konusu parayı bağışlayan CU Mortgage Direct, yarışma nedeniyle özür diledi.Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Daha önce etkinliği eleştiren Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten, görüntülerin küçük düşürücü olduğunu belirterek, "Bu çok küçük düşürücü hissettiriyor ... öğretmenler sınıf malzemeleri için yerden dolar toplamak zorunda kalmamalı. İnsanların muhtemelen bunun eğlenceli olmasını amaçladığına şüphe yok ama dışarıdan bakıldığında berbat hissettiriyor" demişti.Sosyal medyada da görüntüler 'aşağılayıcı ve distopik' olarak tanımlanırken, kimi kullanıcılar öğretmenlerin yerden dolar toplamak için birbirleriyle yarıştığı anları, Squid Game ya da Açlık Oyunları serisinden sahnelere benzetti.Yarışmaya katılan öğretmenlerin bağışlanan parayı takdir ettikleri ve paranın masa veya sallanan sandalyeler gibi eğitmenlere daha konforlu bir eğitim sunma fırsatı tanıyabilecek araçlar ya da dökümanları internete yükleyebilmeleri için kamera satın almak için kullanmayı planladıklarını söylemişti. Discovery ilkokulunda beşinci sınıf öğretmeni olan Alexandria Kuyper, "Eğitimcilerin çoğu zaman cebinden ödediği şeyler için böyle bir fırsat sunulmasının gerçekten harika olduğunu düşünüyorum" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/squid-gamei-hatirlatan-uygulama-dolar-toplasinlar-diye-ogretmenleri-birbirleriyle-yaristirdilar-1051719781.html

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abd, öğretmen, squid game