https://tr.sputniknews.com/20211214/tahliyesine-karar-verilen-galatasaray-adasi-icin-isletmecinin-basvurusuna-ret-1051769712.html

Tahliyesine karar verilen Galatasaray Adası için işletmecinin başvurusuna ret

Tahliyesine karar verilen Galatasaray Adası için işletmecinin başvurusuna ret

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'nı tahliyesine karar verilen işletmecinin istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:06+0300

2021-12-14T22:06+0300

2021-12-14T22:06+0300

spor

galatasaray

galatasaray adası

rezan epözdemir

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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası ile ilgili süren davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Epözdemir açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin kiracı tarafından mahkeme kararı 12 Nisan tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Tahliye kararı ise işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210929/galatasaraydan-ada-ile-ilgili-aciklama-1049355355.html

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galatasaray, galatasaray adası, rezan epözdemir