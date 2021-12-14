https://tr.sputniknews.com/20211214/tesk-baskani-palandoken-kurlardaki-yukselisi-de-goz-onunde-bulundurarak-tutumlu-olmanin-tam-zamani-1051756482.html

TESK Başkanı Palandöken: Kurlardaki yükselişi de göz önünde bulundurarak tutumlu olmanın tam zamanı

TESK Başkanı Palandöken: Kurlardaki yükselişi de göz önünde bulundurarak tutumlu olmanın tam zamanı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artışı da göz önünde bulundurarak tutumlu olmanın tam... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T15:26+0300

2021-12-14T15:26+0300

2021-12-14T15:26+0300

ekonomi

tesk

euro

dolar

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

açıklama

para

dolar/tl

euro/tl

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 12-18 Aralık dönemini kapsayan 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.Ekonomik kalkınma için alışverişlerde her zaman yerli üretimden yana olunması gerektiğini belirten Palandöken, "Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş de göz önünde bulundurularak, paramız yurt dışına çıkmasın ve kendi ülkemiz kazansın diye yerli malı kullanmanın, yatırım yapmanın ve elimizdekilerin değerini bilerek tutumlu olmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.Palandöken, böylece yerli üreticinin kalkınacağını, ithal ürünlere göre daha uygun fiyatlı alışveriş yapılacağını ve bütçeye de katkı sağlanacağını belirtti.Yerli üreticiyi kalkındırmanın büyümeye, gelişmeye ve cari açığa doğrudan olumlu katkısı olacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211213/dolar-14-tlyi-asti-1051708256.html

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tesk, euro, dolar, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, açıklama, para, dolar/tl, euro/tl